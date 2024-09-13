https://ria.ru/20240913/ssha-1972427860.html
Россия считает неприемлемым увязывать изменение климата с безопасностью
Россия считает неприемлемым увязывать изменение климата с безопасностью - РИА Новости, 13.09.2024
Россия считает неприемлемым увязывать изменение климата с безопасностью
Россия считает неприемлемым увязывать тематику изменения климата с задачами обеспечения безопасности, США и их союзники могут использовать это как предлог для... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:51
2024-09-13T07:51
2024-09-13T07:51
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Россия считает неприемлемым увязывать тематику изменения климата с задачами обеспечения безопасности, США и их союзники могут использовать это как предлог для гуманитарных интервенций, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "При всем уважении к климатической повестке дня, считаем неприемлемым увязку продвигаемой США и их союзниками тематики изменения климата с задачами обеспечения безопасности", - заявил Фомин в своем выступлении. Полагаем, добавил он, "что это может быть использовано в качестве предлога для осуществления так называемых гуманитарных интервенций, создания в регионе новых военных баз для размещения вооруженных сил НАТО". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html
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россия, сша, пекин, александр фомин, нато, в мире
Россия, США, Пекин, Александр Фомин, НАТО, В мире
Россия считает неприемлемым увязывать изменение климата с безопасностью
МО: США могут использовать изменение климата как предлог для интервенций