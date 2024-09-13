https://ria.ru/20240913/ssha-1972423876.html

США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня, заявили в Минобороны

США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня, заявили в Минобороны

США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня и всесторонне способствуют милитаризации Японии, взявшей курс на реваншизм, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:09

2024-09-13T07:09

2024-09-13T07:09

в мире

тайвань

япония

сша

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня и всесторонне способствуют милитаризации Японии, взявшей курс на реваншизм, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "США, одержимые стремлением сохранить глобальное превосходство, провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня, всесторонне способствуют милитаризации своего основного союзника в АТР (Азиатско-тихоокеанском регионе - ред.) - Японии, бесповоротно взявшей курс на реваншизм и отказ от пацифистских установок", - заявил он на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/alyansy-1972422833.html

тайвань

япония

сша

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в мире, тайвань, япония, сша, александр фомин