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В США возмутились зарплатами рабочих, собирающих ракеты ATACMS - РИА Новости, 13.09.2024
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06:08 13.09.2024 (обновлено: 12:01 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ssha-1972420874.html
В США возмутились зарплатами рабочих, собирающих ракеты ATACMS
В США возмутились зарплатами рабочих, собирающих ракеты ATACMS - РИА Новости, 13.09.2024
В США возмутились зарплатами рабочих, собирающих ракеты ATACMS
Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности США, насчитывающая более 500 тысяч членов, недовольна низкими зарплатами... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:08
2024-09-13T12:01
сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности США, насчитывающая более 500 тысяч членов, недовольна низкими зарплатами американских рабочих, собирающих ракеты ATACMS, в то время как их работодатели получают миллиардные контракты от Пентагона, следует из заявлений представителей союза и данных, которые изучило РИА Новости. В частности, недовольство вызвано уровнем зарплат в небольшом городке Камден, штат Арканзас, где проживают около десяти тысяч жителей. Там расположены производственные предприятия американского оборонного гиганта Lockheed Martin, который производит ракеты ATACMS и HIMARS, и завод компании Aerojet Rocketdyne, поставляющий двигатели для систем Patriot, зенитных ракет Stinger и противотанковых комплексов Javelin. В свете повышенного спроса, вызванного поставками оружия на Украину США и других стран НАТО, Aerojet Rocketdyne в мае заявили, что расширили и модернизировали производство в Камдене. "Поверите ли вы нам, если мы скажем, что многие из этих рабочих собирают ракетные двигатели для наших военных за 15–17 долларов в час? &lt;...&gt; Тем временем большая часть страны наблюдает, как рабочие McDonald's, начинавшие с той же ставки оплаты, готовят бигмак", — написал Шон Вандерджек, организатор Международной ассоциации механиков и рабочих авиакосмической промышленности США, в соцсети Facebook*. Общедоступные данные о средних зарплатах разных рабочих США подтверждают слова профсоюзного активиста. Согласно популярному сайту по трудоустройству Indeed, где пользователи добровольно раскрывают уровень своих доходов у работодателей, средняя заработная плата сборщика на производственных предприятиях Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne в Камдене составляет около 15 долларов в час, а средняя заработная плата повара в McDonald's — около 14,16 доллара в час. Американская оборонная индустрия пытается эксплуатировать дешевую рабочую силу в маленьких изолированных городках типа Камдена, утверждает активист. "Так почему Камден? &lt;…&gt; Камден — изолированное место с уровнем бедности среди населения (с долей. — Прим. ред.) в 24,9 процента", — написал Вандерджек в соцсети.По его мнению, мощная оборонная промышленность США, вероятно, не может позволить, чтобы американские военные секреты отправлялись в Мексику или Китай за дешевой рабочей силой, поэтому власти нашли изолированное сообщество, построили оборонную империю с низкой заработной платой и стратегически начали эксплуатировать "гордых трудолюбивых американцев".Сотрудники в Камдене также недовольны долгими сменами и физической сложностью работы на заводе. Согласно опубликованным вакансиям, трудиться на заводе Lockheed Martin в Камдене нужно по четыре смены в неделю, длиной десять часов каждая. За последние месяцы Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности США провела ряд встреч с местными трудящимися, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. В то же время ATACMS сейчас находятся в центре мирового внимания на фоне призывов со стороны Украины к американскому правительству разрешить им использовать поставляемые дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. По состоянию на четверг Госдепартамент США сообщил, что власти пока не готовы объявить о снятии ограничений на дальние удары ВСУ вглубь России и не хотят спекулировать на этом. Москва предостерегла страны Запада от этого решения, заявив, что за этим последует соразмерная реакция российской стороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html
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сша, россия, украина, lockheed martin , mcdonald's corporation, нато, в мире
США, Россия, Украина, Lockheed Martin , McDonald's Corporation, НАТО, В мире
В США возмутились зарплатами рабочих, собирающих ракеты ATACMS

Профсоюз в США возмутили низкие зарплаты рабочих, собирающих ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности США, насчитывающая более 500 тысяч членов, недовольна низкими зарплатами американских рабочих, собирающих ракеты ATACMS, в то время как их работодатели получают миллиардные контракты от Пентагона, следует из заявлений представителей союза и данных, которые изучило РИА Новости.
В частности, недовольство вызвано уровнем зарплат в небольшом городке Камден, штат Арканзас, где проживают около десяти тысяч жителей. Там расположены производственные предприятия американского оборонного гиганта Lockheed Martin, который производит ракеты ATACMS и HIMARS, и завод компании Aerojet Rocketdyne, поставляющий двигатели для систем Patriot, зенитных ракет Stinger и противотанковых комплексов Javelin. В свете повышенного спроса, вызванного поставками оружия на Украину США и других стран НАТО, Aerojet Rocketdyne в мае заявили, что расширили и модернизировали производство в Камдене.
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"Поверите ли вы нам, если мы скажем, что многие из этих рабочих собирают ракетные двигатели для наших военных за 15–17 долларов в час? <...> Тем временем большая часть страны наблюдает, как рабочие McDonald's, начинавшие с той же ставки оплаты, готовят бигмак", — написал Шон Вандерджек, организатор Международной ассоциации механиков и рабочих авиакосмической промышленности США, в соцсети Facebook*.
Общедоступные данные о средних зарплатах разных рабочих США подтверждают слова профсоюзного активиста. Согласно популярному сайту по трудоустройству Indeed, где пользователи добровольно раскрывают уровень своих доходов у работодателей, средняя заработная плата сборщика на производственных предприятиях Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne в Камдене составляет около 15 долларов в час, а средняя заработная плата повара в McDonald's — около 14,16 доллара в час.
Американская оборонная индустрия пытается эксплуатировать дешевую рабочую силу в маленьких изолированных городках типа Камдена, утверждает активист.
"Так почему Камден? <…> Камден — изолированное место с уровнем бедности среди населения (с долей. — Прим. ред.) в 24,9 процента", — написал Вандерджек в соцсети.
По его мнению, мощная оборонная промышленность США, вероятно, не может позволить, чтобы американские военные секреты отправлялись в Мексику или Китай за дешевой рабочей силой, поэтому власти нашли изолированное сообщество, построили оборонную империю с низкой заработной платой и стратегически начали эксплуатировать "гордых трудолюбивых американцев".
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Сотрудники в Камдене также недовольны долгими сменами и физической сложностью работы на заводе. Согласно опубликованным вакансиям, трудиться на заводе Lockheed Martin в Камдене нужно по четыре смены в неделю, длиной десять часов каждая. За последние месяцы Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности США провела ряд встреч с местными трудящимися, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
В то же время ATACMS сейчас находятся в центре мирового внимания на фоне призывов со стороны Украины к американскому правительству разрешить им использовать поставляемые дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. По состоянию на четверг Госдепартамент США сообщил, что власти пока не готовы объявить о снятии ограничений на дальние удары ВСУ вглубь России и не хотят спекулировать на этом. Москва предостерегла страны Запада от этого решения, заявив, что за этим последует соразмерная реакция российской стороны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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СШАРоссияУкраинаLockheed MartinMcDonald's CorporationНАТОВ мире
 
 
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