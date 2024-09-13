На Западе раскрыли, зачем США хотят разрешить удары вглубь России
Доктороу: США хотят разрешить удары вглубь России из-за ее успехов на фронте
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США напуганы успехами российской армии в зоне специальной операции, поэтому хотят разрешить удары дальнобойным оружием, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Первоначальная позиция Штатов и причина ее изменения <...> связаны с успехами русских на линии фронта в Донбассе в течение последних нескольких недель", — поделился мнением эксперт.
Он отметил, что российские войска в течение этого месяца нанесли мощные удары по базам, где проходят обучение специалисты ВСУ. По его мнению, удар по Полтаве, в результате которого были уничтожены десятки украинских кадровых военных, был ответом Москвы на провокационные шаги Вашингтона.
"Мы движемся вверх по эскалационной лестнице. Но это имеет мало общего с тем, чего Владимир Зеленский хотел добиться во благо своей страны. Это имеет мало общего с благополучием Украины", — резюмировал эксперт.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.