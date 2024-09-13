https://ria.ru/20240913/ssha-1972408074.html

На Западе раскрыли, зачем США хотят разрешить удары вглубь России

На Западе раскрыли, зачем США хотят разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024

На Западе раскрыли, зачем США хотят разрешить удары вглубь России

США напуганы успехами российской армии в зоне специальной операции, поэтому хотят разрешить удары дальнобойным оружием, заявил американский политолог Гилберт... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T02:14

2024-09-13T02:14

2024-09-13T02:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США напуганы успехами российской армии в зоне специальной операции, поэтому хотят разрешить удары дальнобойным оружием, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Первоначальная позиция Штатов и причина ее изменения <...> связаны с успехами русских на линии фронта в Донбассе в течение последних нескольких недель", — поделился мнением эксперт.Он отметил, что российские войска в течение этого месяца нанесли мощные удары по базам, где проходят обучение специалисты ВСУ. По его мнению, удар по Полтаве, в результате которого были уничтожены десятки украинских кадровых военных, был ответом Москвы на провокационные шаги Вашингтона."Мы движемся вверх по эскалационной лестнице. Но это имеет мало общего с тем, чего Владимир Зеленский хотел добиться во благо своей страны. Это имеет мало общего с благополучием Украины", — резюмировал эксперт.Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972409216.html

https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html

россия

украина

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россия, украина, сша, джо байден, нато