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В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России - РИА Новости, 13.09.2024
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01:11 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ssha-1972406809.html
В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России
В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России - РИА Новости, 13.09.2024
В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России
Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс в четверг внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:11
2024-09-13T01:11
в мире
монтана
россия
сша
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс в четверг внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных минералов из России, текст документа обнародован на сайте конгрессмена. Инициатива предполагает отказ из импорта таких минералов, как медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и ряда других до тех пор, пока РФ не прекратит боевые действия на территории Украины. В качестве повода для внесения такого рода законопроекта Дэйнс назвал новость о сокращении работников одного из горнодобывающих предприятий в своем родном штате. "(Президент США) Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис не смогли защитить рабочие места в Монтане. Вместо того, чтобы полагаться на наши собственные рудники в Монтане для производства палладия, администрация Байдена и Харрис допускает импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине", - заявил по данному поводу конгрессмен. По мнению Дэйнса, "нет ни малейшей причины, по которой США должны продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут добыть на своей территории". "Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России", - эмоционально подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
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в мире, монтана, россия, сша, джо байден, камала харрис
В мире, Монтана, Россия, США, Джо Байден, Камала Харрис
В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

Американский сенатор Дэйнс предложил запретить импорт важных минералов из России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс в четверг внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных минералов из России, текст документа обнародован на сайте конгрессмена.
Инициатива предполагает отказ из импорта таких минералов, как медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и ряда других до тех пор, пока РФ не прекратит боевые действия на территории Украины. В качестве повода для внесения такого рода законопроекта Дэйнс назвал новость о сокращении работников одного из горнодобывающих предприятий в своем родном штате.
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"(Президент США) Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис не смогли защитить рабочие места в Монтане. Вместо того, чтобы полагаться на наши собственные рудники в Монтане для производства палладия, администрация Байдена и Харрис допускает импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине", - заявил по данному поводу конгрессмен.
По мнению Дэйнса, "нет ни малейшей причины, по которой США должны продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут добыть на своей территории". "Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России", - эмоционально подчеркнул сенатор.
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В миреМонтанаРоссияСШАДжо БайденКамала Харрис
 
 
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