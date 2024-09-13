https://ria.ru/20240913/ssha-1972406809.html

В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России - РИА Новости, 13.09.2024

В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс в четверг внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:11

2024-09-13T01:11

2024-09-13T01:11

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монтана

россия

сша

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс в четверг внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных минералов из России, текст документа обнародован на сайте конгрессмена. Инициатива предполагает отказ из импорта таких минералов, как медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и ряда других до тех пор, пока РФ не прекратит боевые действия на территории Украины. В качестве повода для внесения такого рода законопроекта Дэйнс назвал новость о сокращении работников одного из горнодобывающих предприятий в своем родном штате. "(Президент США) Джо Байден и (вице-президент) Камала Харрис не смогли защитить рабочие места в Монтане. Вместо того, чтобы полагаться на наши собственные рудники в Монтане для производства палладия, администрация Байдена и Харрис допускает импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине", - заявил по данному поводу конгрессмен. По мнению Дэйнса, "нет ни малейшей причины, по которой США должны продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут добыть на своей территории". "Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России", - эмоционально подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

монтана

россия

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в мире, монтана, россия, сша, джо байден, камала харрис