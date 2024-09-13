https://ria.ru/20240913/ssha-1972402945.html

Байден и Стармер обсудят снятие запрета на удары ВСУ по России

Байден и Стармер обсудят снятие запрета на удары ВСУ по России - РИА Новости, 13.09.2024

Байден и Стармер обсудят снятие запрета на удары ВСУ по России

Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:17

2024-09-13T00:17

2024-09-13T00:17

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Белом доме и станут вторыми для Байдена и Стармера с момента утверждения главы британского кабинета министров на свой пост. Хотя американская администрация анонсировала целый перечень тем для обсуждения, включая боевые действия в секторе Газа, защиту судоходства в Красном море и двусторонние отношения Вашингтона и Лондона, именно Украина окажется центральным пунктом в повестке встречи. Главной интригой предстоящего события остается вопрос о том, дадут ли США и Британия разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории за пределами Крыма и присоединившихся регионов, на которые не распространяется подобное ограничение. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания. Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этой темы по итогам своего визита в Киев. То же намеревался сделать и глава британского МИД Дэвид Лэмми, сопровождавший главу госдепа. Обсуждение вопроса глубоких ударов по России американским оружием вызвало активные споры в США из-за опасений эскалации конфликта. В частности, американский предприниматель Илон Маск прямо заявил, что возможное разрешение США Киеву наносить удары вглубь РФ станет шагом к Третьей мировой войне. Одновременно группа ведущих республиканцев палаты представителей США в письменном обращении к Байдену призвала президента снять ограничения и разрешить Киеву наносить удары. Республиканцы также раскритиковали администрацию США за то, что она не позволяет Великобритании и Франции разрешить Киеву использовать для этого свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP. Кроме того, американское издание Axios со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола сообщало, что Блинкен в ходе своего визита на Украину намеревался заявить Киеву, что США разрешат использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Сам Байден ранее сообщил, что тема находится в проработке. В США американский президент нередко подвергался критике со стороны радикально настроенных проукраинских политиков за якобы осторожный подход к одобрению все новых мер военной поддержки Киева, хотя в результате Украина получала от главы Белого дома все больше новых вооружений и иных мер поддержки. Что касается позиции Лондона, то Стармер ушел от ответа на вопрос, поддерживает ли он использование Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, хотя газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами уже принято. В результате накануне встречи Байдена и Стармера британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, однако сохранят ограничения на применение для этих целей американских вооружений "в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

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