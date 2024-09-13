https://ria.ru/20240913/spivakov-1972468046.html

Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем

Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем - РИА Новости, 13.09.2024

Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скрипача и дирижера Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем, отметив, что его вдохновенное творчество будет и впредь... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:49

2024-09-13T11:49

2024-09-13T12:01

культура

россия

владимир путин

михаил мишустин

владимир спиваков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156003/99/1560039931_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d3f13d1c1c04a2e3e993621d5e0ba21f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил скрипача и дирижера Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем, отметив, что его вдохновенное творчество будет и впредь находить живой отклик в сердцах любителей музыки, сообщается на сайте Кремля.Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков отметил в четверг 80-летие."От души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Человек яркого и щедрого таланта, Вы дарите людям радость встречи с настоящим искусством, всегда открыты для добрых дел и начинаний. Уверен, что и впредь Ваше вдохновенное творчество будет находить живой отклик в сердцах любителей музыки разных возрастов и поколений", - говорится в телеграмме.Президент пожелал дирижеру здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.К поздравлениям Спивакову присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав юбиляра выдающимся скрипачом и бесконечно преданным музыке маэстро."Выдающийся скрипач, бесконечно преданный музыке маэстро, Вы по праву считаетесь одним из лучших дирижёров современности. Ваш уникальный профессиональный путь, огромный вклад в развитие лучших традиций отечественной и мировой музыкальной культуры заслуживает самого искреннего уважения", - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин подчеркнул, что многие годы яркий талант Спивакова воплощается в красоту скрипичных концертов, виртуозную игру оркестров."Каждый раз, обращаясь к новой партитуре, Вы открываете особые грани шедевров Чайковского, Берга, Стравинского, Баха, Шостаковича. Желаю Вам вдохновения, новых проектов, здоровья и благополучия", - заключил премьер.

https://ria.ru/20240912/spivakov-1971760356.html

https://ria.ru/20210530/spivakov-1734660897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, владимир спиваков