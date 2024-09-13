https://ria.ru/20240913/spivakov-1972468046.html
Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем - РИА Новости, 13.09.2024
Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил скрипача и дирижера Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем, отметив, что его вдохновенное творчество будет и впредь... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:49
2024-09-13T11:49
2024-09-13T12:01
культура
россия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил скрипача и дирижера Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем, отметив, что его вдохновенное творчество будет и впредь находить живой отклик в сердцах любителей музыки, сообщается на сайте Кремля.Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков отметил в четверг 80-летие."От души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Человек яркого и щедрого таланта, Вы дарите людям радость встречи с настоящим искусством, всегда открыты для добрых дел и начинаний. Уверен, что и впредь Ваше вдохновенное творчество будет находить живой отклик в сердцах любителей музыки разных возрастов и поколений", - говорится в телеграмме.Президент пожелал дирижеру здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.К поздравлениям Спивакову присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав юбиляра выдающимся скрипачом и бесконечно преданным музыке маэстро."Выдающийся скрипач, бесконечно преданный музыке маэстро, Вы по праву считаетесь одним из лучших дирижёров современности. Ваш уникальный профессиональный путь, огромный вклад в развитие лучших традиций отечественной и мировой музыкальной культуры заслуживает самого искреннего уважения", - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин подчеркнул, что многие годы яркий талант Спивакова воплощается в красоту скрипичных концертов, виртуозную игру оркестров."Каждый раз, обращаясь к новой партитуре, Вы открываете особые грани шедевров Чайковского, Берга, Стравинского, Баха, Шостаковича. Желаю Вам вдохновения, новых проектов, здоровья и благополучия", - заключил премьер.
https://ria.ru/20240912/spivakov-1971760356.html
https://ria.ru/20210530/spivakov-1734660897.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, владимир спиваков
Культура, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Владимир Спиваков
Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Путин поздравил Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил скрипача и дирижера Владимира Спивакова с 80-летним юбилеем, отметив, что его вдохновенное творчество будет и впредь находить живой отклик в сердцах любителей музыки, сообщается на сайте
Кремля.
Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков отметил в четверг 80-летие.
"От души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Человек яркого и щедрого таланта, Вы дарите людям радость встречи с настоящим искусством, всегда открыты для добрых дел и начинаний. Уверен, что и впредь Ваше вдохновенное творчество будет находить живой отклик в сердцах любителей музыки разных возрастов и поколений", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал дирижеру здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.
К поздравлениям Спивакову присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав юбиляра выдающимся скрипачом и бесконечно преданным музыке маэстро.
«
"Выдающийся скрипач, бесконечно преданный музыке маэстро, Вы по праву считаетесь одним из лучших дирижёров современности. Ваш уникальный профессиональный путь, огромный вклад в развитие лучших традиций отечественной и мировой музыкальной культуры заслуживает самого искреннего уважения", - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что многие годы яркий талант Спивакова воплощается в красоту скрипичных концертов, виртуозную игру оркестров.
"Каждый раз, обращаясь к новой партитуре, Вы открываете особые грани шедевров Чайковского, Берга, Стравинского, Баха, Шостаковича. Желаю Вам вдохновения, новых проектов, здоровья и благополучия", - заключил премьер.