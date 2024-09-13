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Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 13.09.2024 (обновлено: 15:48 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972543496.html
Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю
Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю
Подразделений "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, отразили девять атак, ВСУ потеряли... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:45
2024-09-13T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделений "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 4840 военнослужащих, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за неделю "Южная" группировка взяла под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, а также отразила девять контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю

МО: ВСУ потеряли свыше 4840 военных в зоне действия группировки "Юг" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Южной группировки войск
Военнослужащий Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделений "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 4840 военнослужащих, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за неделю "Южная" группировка взяла под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, а также отразила девять контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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