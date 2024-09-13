https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972543496.html

Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю

Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю - РИА Новости, 13.09.2024

Бойцы "Юга" освободили два села в ДНР и отразили девять контратак за неделю

Подразделений "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, отразили девять атак, ВСУ потеряли... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:48

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделений "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 4840 военнослужащих, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за неделю "Южная" группировка взяла под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР, нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, а также отразила девять контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность