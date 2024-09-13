https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972426257.html

Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны

Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны

После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:33

2024-09-13T07:33

2024-09-13T10:51

россия

курская область

пекин

александр фомин

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение", - сказал Фомин. Он отметил, что если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия вооруженных сил Украины против мирного населения России окончательно развенчало эту ложь. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html

россия

курская область

пекин

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россия, курская область, пекин, александр фомин, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность