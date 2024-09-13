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Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне - РИА Новости, 13.09.2024
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07:25 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972425493.html
Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне
Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне - РИА Новости, 13.09.2024
Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне
Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:25
2024-09-13T07:25
украина
россия
пекин
александр фомин
в мире
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне. Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления", - заявил Фомин в своем выступлении. Он подчеркнул, что "сегодня вновь переосмыслено значение танков в современном вооруженном конфликте, подходы к их защищенности, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html
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украина, россия, пекин, александр фомин, в мире
Украина, Россия, Пекин, Александр Фомин, В мире
Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне

Фомин: спецоперация на Украине перевернула представление о современной войне

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне. Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления", - заявил Фомин в своем выступлении.
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Он подчеркнул, что "сегодня вновь переосмыслено значение танков в современном вооруженном конфликте, подходы к их защищенности, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба".
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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