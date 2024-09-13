https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972425493.html

Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне

Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне - РИА Новости, 13.09.2024

Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне

Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:25

2024-09-13T07:25

2024-09-13T07:25

украина

россия

пекин

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне. Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления", - заявил Фомин в своем выступлении. Он подчеркнул, что "сегодня вновь переосмыслено значение танков в современном вооруженном конфликте, подходы к их защищенности, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html

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украина, россия, пекин, александр фомин, в мире