https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972417882.html

Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:13

2024-09-13T05:13

2024-09-13T05:13

специальная военная операция на украине

курская область

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нато

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в очередной раз уничтожили боевую технику и живую силу украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что на одном из участков, военнослужащие бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой производства стран НАТО.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность