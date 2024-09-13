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Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:13
2024-09-13T05:13
2024-09-13T05:13
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в очередной раз уничтожили боевую технику и живую силу украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что на одном из участков, военнослужащие бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой производства стран НАТО.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
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Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области
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