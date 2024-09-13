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Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972417882.html
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:13
2024-09-13T05:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в очередной раз уничтожили боевую технику и живую силу украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что на одном из участков, военнослужащие бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой производства стран НАТО.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области

Морпехи группировки "Север" уничтожили технику и силы ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
"Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в очередной раз уничтожили боевую технику и живую силу украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на одном из участков, военнослужащие бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой производства стран НАТО.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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