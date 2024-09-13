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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.09.2024
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12:41 13.09.2024 (обновлено: 12:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/soveschanie-1972485048.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.09.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:41
2024-09-13T12:47
политика
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санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин вернулся в Москву после насыщенной поездки в Санкт-Петербург. "Сегодня у него рабочий день в Ново-Огарево... Сегодня у президента день без крупных публичных мероприятий, он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он скорее всего сам обозначит", - сказал пресс-секретарь.
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политика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Путин вернулся в Москву после насыщенной поездки в Санкт-Петербург.
"Сегодня у него рабочий день в Ново-Огарево... Сегодня у президента день без крупных публичных мероприятий, он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он скорее всего сам обозначит", - сказал пресс-секретарь.
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