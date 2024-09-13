https://ria.ru/20240913/soveschanie-1972485048.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.09.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:41

2024-09-13T12:41

2024-09-13T12:47

политика

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин вернулся в Москву после насыщенной поездки в Санкт-Петербург. "Сегодня у него рабочий день в Ново-Огарево... Сегодня у президента день без крупных публичных мероприятий, он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он скорее всего сам обозначит", - сказал пресс-секретарь.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971599828.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков