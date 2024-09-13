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Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско - РИА Новости, 13.09.2024
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00:31 13.09.2024 (обновлено: 00:32 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/sotsset-1972404780.html
Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско
Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско - РИА Новости, 13.09.2024
Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско
Штаб-квартира компании X покидает Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переезжает в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:31
2024-09-13T00:32
в мире
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сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Штаб-квартира компании X покидает Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переезжает в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей. В конце августа стало известно, что сотрудников компании предупредили, что закрытие офиса произойдет через две недели, 13 сентября. Сообщалось, что сотрудников переведут в офисы компании в других городах штата. Издание Fortune сообщало ранее на этой неделе, что некоторые сотрудники были предупреждены о том, что им может поступить указание переехать в Техас и в случае, если они не готовы к этому, им предложат уволиться. О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором штата закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат. Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений. На сайтах риелторских компаний сейчас можно найти объявления о субаренде офисных площадей в здании Х. Подробностей о времени или месте открытия нового офиса Х пока не сообщалось. Одновременно с Х Маск заявлял о выводе своей космической компании SpaceX из Калифорнии. Штаб-квартира компании, как ожидается, тоже будет перевезена в Техас, где SpaceX уже имеет производствено-исследовательские мощности и стартовую площадку Starbase. Именно в Техасе - на побережье Мексиканского залива - осуществляются испытания космического корабля Starship. О поддержке бизнеса и чаяниях о его полном переезде в Техас ранее заявлял губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.
https://ria.ru/20240909/parlament-1971711814.html
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в мире, техас, сан-франциско, илон маск, spacex, twitter
В мире, Техас, Сан-Франциско, Илон Маск, SpaceX, Twitter
Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско

Штаб-квартира соцсети Х переедет в Техас

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Штаб-квартира компании X покидает Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переезжает в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей.
В конце августа стало известно, что сотрудников компании предупредили, что закрытие офиса произойдет через две недели, 13 сентября. Сообщалось, что сотрудников переведут в офисы компании в других городах штата. Издание Fortune сообщало ранее на этой неделе, что некоторые сотрудники были предупреждены о том, что им может поступить указание переехать в Техас и в случае, если они не готовы к этому, им предложат уволиться.
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О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором штата закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат.
Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений. На сайтах риелторских компаний сейчас можно найти объявления о субаренде офисных площадей в здании Х.
Подробностей о времени или месте открытия нового офиса Х пока не сообщалось. Одновременно с Х Маск заявлял о выводе своей космической компании SpaceX из Калифорнии. Штаб-квартира компании, как ожидается, тоже будет перевезена в Техас, где SpaceX уже имеет производствено-исследовательские мощности и стартовую площадку Starbase. Именно в Техасе - на побережье Мексиканского залива - осуществляются испытания космического корабля Starship. О поддержке бизнеса и чаяниях о его полном переезде в Техас ранее заявлял губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.
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В миреТехасСан-ФранцискоИлон МаскSpaceXTwitter
 
 
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