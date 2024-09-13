https://ria.ru/20240913/sotsset-1972404780.html

Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско

Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско - РИА Новости, 13.09.2024

Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско

Штаб-квартира компании X покидает Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переезжает в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:31

2024-09-13T00:31

2024-09-13T00:32

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сан-франциско

илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Штаб-квартира компании X покидает Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переезжает в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей. В конце августа стало известно, что сотрудников компании предупредили, что закрытие офиса произойдет через две недели, 13 сентября. Сообщалось, что сотрудников переведут в офисы компании в других городах штата. Издание Fortune сообщало ранее на этой неделе, что некоторые сотрудники были предупреждены о том, что им может поступить указание переехать в Техас и в случае, если они не готовы к этому, им предложат уволиться. О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором штата закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат. Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений. На сайтах риелторских компаний сейчас можно найти объявления о субаренде офисных площадей в здании Х. Подробностей о времени или месте открытия нового офиса Х пока не сообщалось. Одновременно с Х Маск заявлял о выводе своей космической компании SpaceX из Калифорнии. Штаб-квартира компании, как ожидается, тоже будет перевезена в Техас, где SpaceX уже имеет производствено-исследовательские мощности и стартовую площадку Starbase. Именно в Техасе - на побережье Мексиканского залива - осуществляются испытания космического корабля Starship. О поддержке бизнеса и чаяниях о его полном переезде в Техас ранее заявлял губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.

https://ria.ru/20240909/parlament-1971711814.html

https://ria.ru/20240907/telegram-1971294350.html

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в мире, техас, сан-франциско, илон маск, spacex, twitter