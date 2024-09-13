https://ria.ru/20240913/solnechnogorsk-1972442251.html

В Солнечногорске собака напала на ребенка

В Солнечногорске собака напала на ребенка - РИА Новости, 13.09.2024

В Солнечногорске собака напала на ребенка

Собака напала на 4-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:57

2024-09-13T09:57

2024-09-13T10:04

происшествия

солнечногорск

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Собака напала на 4-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "В Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нападения собаки. 12 сентября 2024 года в дневное время на участке частного домовладения, расположенного в СНТ "Ветеран", собака породы акита-ину набросилась на 4-летнюю девочку, причинив телесные повреждения головы и шеи", - говорится в сообщении. Отмечается, что с укушенными ранами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

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происшествия, солнечногорск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)