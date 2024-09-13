https://ria.ru/20240913/solnechnogorsk-1972442251.html
В Солнечногорске собака напала на ребенка
В Солнечногорске собака напала на ребенка - РИА Новости, 13.09.2024
В Солнечногорске собака напала на ребенка
Собака напала на 4-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:57
2024-09-13T09:57
2024-09-13T10:04
происшествия
солнечногорск
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Собака напала на 4-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "В Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нападения собаки. 12 сентября 2024 года в дневное время на участке частного домовладения, расположенного в СНТ "Ветеран", собака породы акита-ину набросилась на 4-летнюю девочку, причинив телесные повреждения головы и шеи", - говорится в сообщении. Отмечается, что с укушенными ранами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
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происшествия, солнечногорск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Солнечногорске собака напала на ребенка
В Солнечногорске возбудили дело после нападения собаки на четырехлетнюю девочку
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Собака напала на 4-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нападения собаки. 12 сентября 2024 года в дневное время на участке частного домовладения, расположенного в СНТ "Ветеран", собака породы акита-ину набросилась на 4-летнюю девочку, причинив телесные повреждения головы и шеи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с укушенными ранами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.