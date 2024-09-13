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Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева - РИА Новости, 13.09.2024
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03:15 13.09.2024 (обновлено: 03:16 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/sledstvie-1972412861.html
Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева
Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева - РИА Новости, 13.09.2024
Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева
Следствие устанавливает местонахождение свидетелей в рамках расследования дела Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в похищении и покушении на убийство... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:15
2024-09-13T03:16
происшествия
москва
россия
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает местонахождение свидетелей в рамках расследования дела Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в похищении и покушении на убийство известного певца Авраама Руссо, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительное следствие не может быть окончено к установленной дате, поскольку по делу необходимо… установить местонахождение интересующих следствие свидетелей и дополнительно допросить их с учетом вновь установленных обстоятельств", - сказано в документе. Эльдукаева арестовали в октябре прошлого года. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Согласно судебным документам, адвокаты считают, что подзащитный был незаконно объявлен в розыск, поскольку вел обычный образ жизни, осуществлял перелеты за границу РФ, получал медицинское лечение, что указывает на отсутствие намерения скрываться либо иным способом препятствовать производству по делу. Также защита полагает, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не подтверждена, о чем свидетельствуют все представленные суду материалы дела. По делу о похищении певца в 2004 году уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и девять лет колонии строгого режима. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html
https://ria.ru/20240723/fragmenty-1961434478.html
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происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Москва, Россия, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева

Следствие устанавливает нахождение новых свидетелей по делу о покушении на Руссо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает местонахождение свидетелей в рамках расследования дела Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в похищении и покушении на убийство известного певца Авраама Руссо, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное следствие не может быть окончено к установленной дате, поскольку по делу необходимо… установить местонахождение интересующих следствие свидетелей и дополнительно допросить их с учетом вновь установленных обстоятельств", - сказано в документе.
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СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
Вчера, 09:27
Эльдукаева арестовали в октябре прошлого года. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Согласно судебным документам, адвокаты считают, что подзащитный был незаконно объявлен в розыск, поскольку вел обычный образ жизни, осуществлял перелеты за границу РФ, получал медицинское лечение, что указывает на отсутствие намерения скрываться либо иным способом препятствовать производству по делу.
Также защита полагает, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не подтверждена, о чем свидетельствуют все представленные суду материалы дела.
По делу о похищении певца в 2004 году уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и девять лет колонии строгого режима.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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23 июля, 12:53
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Обвиняемых в похищении украшений актрисы Игумновой отправили в СИЗО
31 марта, 18:13
 
ПроисшествияМоскваРоссияАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман Исмаилов
 
 
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