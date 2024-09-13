https://ria.ru/20240913/sledstvie-1972412861.html

Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева

Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева - РИА Новости, 13.09.2024

Следствие устанавливает местонахождение свидетелей по делу Эльдукаева

Следствие устанавливает местонахождение свидетелей в рамках расследования дела Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в похищении и покушении на убийство... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:15

2024-09-13T03:15

2024-09-13T03:16

происшествия

москва

россия

авраам руссо (ипджиян)

тельман исмаилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает местонахождение свидетелей в рамках расследования дела Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в похищении и покушении на убийство известного певца Авраама Руссо, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительное следствие не может быть окончено к установленной дате, поскольку по делу необходимо… установить местонахождение интересующих следствие свидетелей и дополнительно допросить их с учетом вновь установленных обстоятельств", - сказано в документе. Эльдукаева арестовали в октябре прошлого года. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Согласно судебным документам, адвокаты считают, что подзащитный был незаконно объявлен в розыск, поскольку вел обычный образ жизни, осуществлял перелеты за границу РФ, получал медицинское лечение, что указывает на отсутствие намерения скрываться либо иным способом препятствовать производству по делу. Также защита полагает, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не подтверждена, о чем свидетельствуют все представленные суду материалы дела. По делу о похищении певца в 2004 году уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и девять лет колонии строгого режима. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html

https://ria.ru/20240723/fragmenty-1961434478.html

https://ria.ru/20240331/vory-1936972614.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов