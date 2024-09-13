https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html

Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT

Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT - РИА Новости, 13.09.2024

Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:54

2024-09-13T21:54

2024-09-13T21:54

сша

украина

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь. "'Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах, — это RT,' — Госдеп. Я не зря прожила жизнь. Серьезно", - написала она в своём Telegram-канале. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

https://ria.ru/20240913/rt-1972617220.html

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сша, украина, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире