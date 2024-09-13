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Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT - РИА Новости, 13.09.2024
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21:54 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT - РИА Новости, 13.09.2024
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:54
2024-09-13T21:54
сша
украина
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь. "'Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах, — это RT,' — Госдеп. Я не зря прожила жизнь. Серьезно", - написала она в своём Telegram-канале. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html
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РИА Новости
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сша, украина, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Украина, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT

Симоньян после введения санкций США против RT заявила, что не зря прожила жизнь

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на новые санкции США заявила, что не зря прожила жизнь.
"'Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах, — это RT,' — Госдеп. Я не зря прожила жизнь. Серьезно", - написала она в своём Telegram-канале.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
6 сентября, 12:30
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Студия телеканала Russia Today в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
Вчера, 21:59
 
СШАУкраинаМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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