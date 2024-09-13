https://ria.ru/20240913/sholts-1972494425.html
Две трети немцев выступили против второго срока Шольца, показал опрос
Две трети немцев выступили против второго срока Шольца, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2024
Две трети немцев выступили против второго срока Шольца, показал опрос
Две трети немцев не поддерживают выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на следующих выборах, следует из опроса исследовательской компании YouGov,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:12
2024-09-13T13:12
2024-09-13T15:10
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БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Две трети немцев не поддерживают выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на следующих выборах, следует из опроса исследовательской компании YouGov, проведенного по заказу Süddeutsche Zeitung. Так, 68 процентов опрошенных высказались против кандидатуры нынешнего канцлера, 20 процентов поддержали его. Большинство (60 процентов) избирателей, голосовавших за СДПГ в 2021 году, больше не считают Шольца подходящим кандидатом, 31 процент вновь проголосовал бы за его партию и с ним в качестве кандидата. Опрос проводился с 6 по 10 сентября, в нем участвовали 2126 респондентов. Данные о погрешности не приводятся. Сам Шольц в недавнем интервью Tagesspiegel выразил уверенность в том, что нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия победят на следующих парламентских выборах в 2025 году.
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олаф шольц, германия, в мире
Олаф Шольц, Германия, В мире
Две трети немцев выступили против второго срока Шольца, показал опрос
YouGov: 68 процентов немцев против выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры