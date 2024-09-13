В ФРГ задумались об исключении Шольца из кандидатов на выборах, пишут СМИ
FT: в партии Шольца задумались о его исключении из кандидатов на выборах
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В партии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне роста его непопулярности начали задаваться вопросом, применим ли в их случае прецедент, подобный тому, что случилось в США, когда американский президент Джо Байден отказался от борьбы на выборах и уступил место другому кандидату, пишет газета Financial Times со ссылкой на одной из депутатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
"В парламентской партии много людей, указывающих на то, как Байден уступил место Камале Харрис, и спрашивающих, может ли это стать прецедентом для нас ... Глядя на его результаты в опросах, можно понять, почему", - приводит издание слова неназванного депутата СДПГ.
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны
11 сентября, 16:43
Как пишет издание, некоторые представители СДПГ в частном порядке уже предлагают исключить Шольца из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком - например, министром обороны Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.
Ранее Шольц в интервью изданию Tagesspiegel выразил уверенность в том, что нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия социал-демократов (СДПГ) будут переизбраны на следующих парламентских выборах в 2025 году.
Ранее вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в подкасте издания Pioneer заявил, что свободные демократы (СвДП) могут покинуть правящую коалицию ещё до конца года и в случае дальнейшего игнорирования миграционной проблемы социал-демократам (СДПГ) и "Зелёным" суждено "пойти ко дну в одиночку".
Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
"Он существует?" Зеленский высказался о плане Шольца
11 сентября, 18:54