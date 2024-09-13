https://ria.ru/20240913/sholts-1972446117.html

В ФРГ задумались об исключении Шольца из кандидатов на выборах, пишут СМИ

В ФРГ задумались об исключении Шольца из кандидатов на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024

В ФРГ задумались об исключении Шольца из кандидатов на выборах, пишут СМИ

В партии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне роста его непопулярности начали задаваться вопросом, применим ли в их случае прецедент, подобный тому, что случилось... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:16

2024-09-13T10:16

2024-09-13T10:17

в мире

сша

германия

саар

джо байден

олаф шольц

камала харрис

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В партии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне роста его непопулярности начали задаваться вопросом, применим ли в их случае прецедент, подобный тому, что случилось в США, когда американский президент Джо Байден отказался от борьбы на выборах и уступил место другому кандидату, пишет газета Financial Times со ссылкой на одной из депутатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "В парламентской партии много людей, указывающих на то, как Байден уступил место Камале Харрис, и спрашивающих, может ли это стать прецедентом для нас ... Глядя на его результаты в опросах, можно понять, почему", - приводит издание слова неназванного депутата СДПГ. Как пишет издание, некоторые представители СДПГ в частном порядке уже предлагают исключить Шольца из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком - например, министром обороны Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер. Ранее Шольц в интервью изданию Tagesspiegel выразил уверенность в том, что нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия социал-демократов (СДПГ) будут переизбраны на следующих парламентских выборах в 2025 году. Ранее вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в подкасте издания Pioneer заявил, что свободные демократы (СвДП) могут покинуть правящую коалицию ещё до конца года и в случае дальнейшего игнорирования миграционной проблемы социал-демократам (СДПГ) и "Зелёным" суждено "пойти ко дну в одиночку". Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.

https://ria.ru/20240911/pravitelstvo-1972125723.html

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972161109.html

сша

германия

саар

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в мире, сша, германия, саар, джо байден, олаф шольц, камала харрис