Рейтинг@Mail.ru
Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 13.09.2024 (обновлено: 23:11 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/serbiya-1972628603.html
Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово
Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово - РИА Новости, 13.09.2024
Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово
Власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:30
2024-09-13T23:11
в мире
сербия
косово
косовска-митровица
александр вучич
милош вучевич
альбин курти
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_3ed439bbe228955b413efeafd8ee57e8.jpg
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин."Вы должны понимать, почему у нас связаны руки - не из-за албанской полицейской монополии на принуждение, но потому что у них мощный защитник в лице НАТО. Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу. "Мы не хотим войны, хотим в мире реализовать свои права. Будет нелегко, они (косовоалбанцы - ред.) будут еще агрессивнее", - подчеркнул он. Сербский лидер сообщил в пятницу, что направит письма о тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам ЕС, США, КНР, РФ и всех стран - постоянных членов Совбеза ООН, а также проведет встречи с 60 мировыми лидерами по этой проблеме. Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии. Косовоалбанская "полиция" в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
https://ria.ru/20240419/serbiya-1941095716.html
https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html
https://ria.ru/20240913/kosovo-1972545181.html
https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html
сербия
косово
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4e24e643e9d6cd8df63be2c7758610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, косовска-митровица, александр вучич, милош вучевич, альбин курти, нато, оон, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Косовска-Митровица, Александр Вучич, Милош Вучевич, Альбин Курти, НАТО, ООН, Евросоюз
Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

Вучич: Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии
19 апреля, 16:48
"Вы должны понимать, почему у нас связаны руки - не из-за албанской полицейской монополии на принуждение, но потому что у них мощный защитник в лице НАТО. Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу.
"Мы не хотим войны, хотим в мире реализовать свои права. Будет нелегко, они (косовоалбанцы - ред.) будут еще агрессивнее", - подчеркнул он.
Сербский лидер сообщил в пятницу, что направит письма о тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам ЕС, США, КНР, РФ и всех стран - постоянных членов Совбеза ООН, а также проведет встречи с 60 мировыми лидерами по этой проблеме.
Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде
22 марта, 13:39
В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии.
Косовоалбанская "полиция" в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
МИД России возложил на Запад ответственность за разжигание кризиса в Косово
Вчера, 15:51
Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС.
Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Жительница Сербии рассказала, как до сих пор видит во снах бомбежки НАТО
28 марта, 07:45
 
В миреСербияКосовоКосовска-МитровицаАлександр ВучичМилош ВучевичАльбин КуртиНАТОООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала