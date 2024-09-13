https://ria.ru/20240913/serbiya-1972628603.html

Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово - РИА Новости, 13.09.2024

Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

Власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:30

2024-09-13T22:30

2024-09-13T23:11

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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин."Вы должны понимать, почему у нас связаны руки - не из-за албанской полицейской монополии на принуждение, но потому что у них мощный защитник в лице НАТО. Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу. "Мы не хотим войны, хотим в мире реализовать свои права. Будет нелегко, они (косовоалбанцы - ред.) будут еще агрессивнее", - подчеркнул он. Сербский лидер сообщил в пятницу, что направит письма о тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам ЕС, США, КНР, РФ и всех стран - постоянных членов Совбеза ООН, а также проведет встречи с 60 мировыми лидерами по этой проблеме. Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии. Косовоалбанская "полиция" в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240419/serbiya-1941095716.html

https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html

https://ria.ru/20240913/kosovo-1972545181.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

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в мире, сербия, косово, косовска-митровица, александр вучич, милош вучевич, альбин курти, нато, оон, евросоюз