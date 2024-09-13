https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест - РИА Новости, 13.09.2024
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест
На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, нашли десятки миллионов рублей, их арестовали, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:18
2024-09-13T10:18
2024-09-13T11:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, нашли десятки миллионов рублей, их арестовали, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета <…> на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 миллионов рублей, на них наложен арест", — сказала она.Арест наложили и на имущество других фигурантов этого дела — начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, общая сумма превысила 60 миллионов рублей, добавила Петренко.Попова задержали 29 августа, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и Ахмедовым. Они вместе с другими сообщниками похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.
https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, павел попов (генерал)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Павел Попов (генерал)
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест
На счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили 30 миллионов рублей