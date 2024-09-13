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Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ
Расчет САУ "Пион" российской группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:07
2024-09-13T03:07
2024-09-13T03:20
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ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Расчет САУ "Пион" российской группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны. "Военнослужащие артиллерийского подразделения 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.Там также отметили, что расчеты "Пиона" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. С помощью объективного контроля удалось зафиксировать уничтожение разрозненного командного пункта подразделения и живой силы противника.Ранее в Минобороны сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.
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Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ
МО: "Пион" группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне СВО