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Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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03:07 13.09.2024 (обновлено: 03:20 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/sau-1972412542.html
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ
Расчет САУ "Пион" российской группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:07
2024-09-13T03:20
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ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Расчет САУ "Пион" российской группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны. &quot;Военнослужащие артиллерийского подразделения 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок большой мощности &quot;Пион&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО&quot;, — сообщили в ведомстве.Там также отметили, что расчеты "Пиона" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. С помощью объективного контроля удалось зафиксировать уничтожение разрозненного командного пункта подразделения и живой силы противника.Ранее в Минобороны сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Расчет самоходной установки "Пион" поразил командный пункт ВСУ

МО: "Пион" группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион"
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Расчет САУ "Пион" российской группировки войск "Запад" поразил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны.
«

"Военнослужащие артиллерийского подразделения 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что расчеты "Пиона" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. С помощью объективного контроля удалось зафиксировать уничтожение разрозненного командного пункта подразделения и живой силы противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.
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