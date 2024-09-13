https://ria.ru/20240913/samolet-1972597462.html

При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота

При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота - РИА Новости, 13.09.2024

При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота

Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:53

2024-09-13T18:53

2024-09-13T18:53

в мире

болгария

aero l-39 albatros

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас Запрянов, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ). Ранее о крушении самолета со ссылкой на заявление болгарского минобороны передавало Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Выражаю свои соболезнования родственникам. Сегодня в 12.13 (совпадает с мск - ред.) во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12.17, в 12.30 они разбились и погибли", - сказал министр. Как сообщает телеканал, командир второй авиабазы объяснил, что запланированный полет должен был состояться в рамках генеральной репетиции авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево", пилоты готовились к полету несколько месяцев. Как передавало ранее агентство БТА, глава болгарского минобороны распорядился отменить авиашоу.

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

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в мире, болгария, aero l-39 albatros