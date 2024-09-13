Рейтинг@Mail.ru
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/samolet-1972597462.html
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота - РИА Новости, 13.09.2024
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота
Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:53
2024-09-13T18:53
в мире
болгария
aero l-39 albatros
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:330:1229:1021_1920x0_80_0_0_d168ec603da8a1d59195096350ac583b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас Запрянов, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ). Ранее о крушении самолета со ссылкой на заявление болгарского минобороны передавало Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Выражаю свои соболезнования родственникам. Сегодня в 12.13 (совпадает с мск - ред.) во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12.17, в 12.30 они разбились и погибли", - сказал министр. Как сообщает телеканал, командир второй авиабазы объяснил, что запланированный полет должен был состояться в рамках генеральной репетиции авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево", пилоты готовились к полету несколько месяцев. Как передавало ранее агентство БТА, глава болгарского минобороны распорядился отменить авиашоу.
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:143:1229:1064_1920x0_80_0_0_49f2d59f882c8f9cec8265843accc9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, aero l-39 albatros
В мире, Болгария, Aero L-39 Albatros
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота

Минобороны Болгарии: два пилота погибли при крушении самолета L-39 ZA

© Кадр видео из соцсетейУчебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии
Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас Запрянов, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Ранее о крушении самолета со ссылкой на заявление болгарского минобороны передавало Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Выражаю свои соболезнования родственникам. Сегодня в 12.13 (совпадает с мск - ред.) во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12.17, в 12.30 они разбились и погибли", - сказал министр.
Как сообщает телеканал, командир второй авиабазы объяснил, что запланированный полет должен был состояться в рамках генеральной репетиции авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево", пилоты готовились к полету несколько месяцев.
Как передавало ранее агентство БТА, глава болгарского минобороны распорядился отменить авиашоу.
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение
16 августа, 19:04
 
В миреБолгарияAero L-39 Albatros
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала