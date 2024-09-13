https://ria.ru/20240913/samolet-1972597462.html
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота - РИА Новости, 13.09.2024
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота
Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:53
2024-09-13T18:53
2024-09-13T18:53
в мире
болгария
aero l-39 albatros
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:330:1229:1021_1920x0_80_0_0_d168ec603da8a1d59195096350ac583b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас Запрянов, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ). Ранее о крушении самолета со ссылкой на заявление болгарского минобороны передавало Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Выражаю свои соболезнования родственникам. Сегодня в 12.13 (совпадает с мск - ред.) во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12.17, в 12.30 они разбились и погибли", - сказал министр. Как сообщает телеканал, командир второй авиабазы объяснил, что запланированный полет должен был состояться в рамках генеральной репетиции авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево", пилоты готовились к полету несколько месяцев. Как передавало ранее агентство БТА, глава болгарского минобороны распорядился отменить авиашоу.
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:143:1229:1064_1920x0_80_0_0_49f2d59f882c8f9cec8265843accc9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, aero l-39 albatros
В мире, Болгария, Aero L-39 Albatros
При крушении учебно-боевого самолета в Болгарии погибли два пилота
Минобороны Болгарии: два пилота погибли при крушении самолета L-39 ZA
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Два пилота погибли в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 ZA в Болгарии в ходе тренировочного полета, сообщил министр обороны страны Атанас Запрянов, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ)
.
Ранее о крушении самолета со ссылкой на заявление болгарского минобороны передавало Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Выражаю свои соболезнования родственникам. Сегодня в 12.13 (совпадает с мск - ред.) во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12.17, в 12.30 они разбились и погибли", - сказал министр.
Как сообщает телеканал, командир второй авиабазы объяснил, что запланированный полет должен был состояться в рамках генеральной репетиции авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево", пилоты готовились к полету несколько месяцев.
Как передавало ранее агентство БТА, глава болгарского минобороны распорядился отменить авиашоу.