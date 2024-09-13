https://ria.ru/20240913/samolet-1972524329.html
В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет
В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет - РИА Новости, 13.09.2024
В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет
Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление болгарского минобороны. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:37
2024-09-13T14:37
2024-09-13T14:37
в мире
болгария
aero l-39 albatros
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:330:1229:1021_1920x0_80_0_0_d168ec603da8a1d59195096350ac583b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление болгарского минобороны. "Министр обороны Атанас Запрянов отменил субботнее авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево"... в связи с крушением военного самолета L-39 ZA... В настоящий момент проводится расследование", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что самолет потерпел крушение во время репетиции к авиашоу. Приняты меры для локализации пожара.
https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972523309_0:143:1229:1064_1920x0_80_0_0_49f2d59f882c8f9cec8265843accc9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, aero l-39 albatros
В мире, Болгария, Aero L-39 Albatros
В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет
БТА: в Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39 ZA