https://ria.ru/20240913/samolet-1972524329.html

В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет

В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет - РИА Новости, 13.09.2024

В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет

Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление болгарского минобороны. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:37

2024-09-13T14:37

2024-09-13T14:37

в мире

болгария

aero l-39 albatros

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Учебно-боевой самолет L-39 ZA потерпел крушение в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление болгарского минобороны. "Министр обороны Атанас Запрянов отменил субботнее авиашоу на авиабазе "Граф-Игнатиево"... в связи с крушением военного самолета L-39 ZA... В настоящий момент проводится расследование", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что самолет потерпел крушение во время репетиции к авиашоу. Приняты меры для локализации пожара.

https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html

болгария

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в мире, болгария, aero l-39 albatros