https://ria.ru/20240913/samokat-1972617519.html

Минтранс предложил ограничить скорость езды на самокате рядом с пешеходами

Минтранс предложил ограничить скорость езды на самокате рядом с пешеходами - РИА Новости, 13.09.2024

Минтранс предложил ограничить скорость езды на самокате рядом с пешеходами

Пользователям самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируется ограничить скорость рядом с пешеходами - она... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:02

2024-09-13T21:02

2024-09-13T21:02

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россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пользователям самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируется ограничить скорость рядом с пешеходами - она не должна будет превышать 10 километров в час, сообщает Минтранс РФ. "Самокатчикам" и другим пользователям СИМ ограничат скорость. Рядом с пешеходами она не должна превышать 10 километров в час", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Министерство также предлагает уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров, а также утвердить новый дорожный знак, который определит территорию, где движение СИМ запрещено. Кроме того, появится понятие "лицо, использующее для передвижения СИМ". Это распространит на них требования ПДД как для водителей и административную ответственность за их нарушение. Согласно проекту, водителям СИМ будет запрещено управлять транспортом в нетрезвом виде и оставлять место ДТП, если они стали его участниками. "Среди нарушений, допущенных пользователями СИМ как другими участниками дорожного движения, абсолютное большинство (99%) квалифицировалось по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД велосипедистами или другими участниками движения). Около 0,4% нарушений связаны с созданием помех в движении (часть 1 статья 12.30 КоАП РФ), еще столько же - с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статья 12.30 КоАП РФ), 0,2% нарушений совершено пользователями СИМ как другими участниками дорожного движения в состоянии опьянения", - отмечается в документе. Минтранс также разместил для публичного обсуждения проект, которым вводится реестровая модель учета СИМ с выдачей номеров для их идентификации. Внести сведения в реестр о средстве микромобильности можно будет дистанционно, а все данные будут находиться в региональной информационной системе. "Пользователь средства микромобильности с помощью программного обеспечения, установленного на мобильное устройство сотовой связи, перед началом движения будет авторизоваться в системе с помощью учетной записи Единого портала "Госуслуг". Это позволит идентифицировать его, увязать с конкретным средством микромобильности", - говорится в сообщении. Нормы, предусмотренные проектом федерального закона, направлены на обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, их снижение и повышение безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html

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общество, авто, россия