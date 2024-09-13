https://ria.ru/20240913/rt-1972617220.html
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:59
2024-09-13T21:59
2024-09-13T21:01
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сша
энтони блинкен
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санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ, как к разведывательной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", - сказал Блинкен журналистам. По его словам, американские дипломаты по всему миру проинструктированы для того, чтобы предоставить якобы собранные США доказательства о "возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны". "Каждое правительство будет решать, как отвечать на эту угрозу, но мы призываем каждого союзника и партнера начать с того, чтобы воспринимать деятельность RT также, как они воспринимают другую разведывательную активность России в пределах своих границ", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
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в мире, сша, энтони блинкен, великобритания, канада, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Энтони Блинкен, Великобритания, Канада, Телеканал RT, Санкции США против "России сегодня" и RT
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
Блинкен: США, Британия и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против RT