https://ria.ru/20240913/rt-1972617220.html

США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке

США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024

США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке

США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:59

2024-09-13T21:59

2024-09-13T21:01

в мире

сша

энтони блинкен

великобритания

канада

телеканал rt

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ, как к разведывательной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", - сказал Блинкен журналистам. По его словам, американские дипломаты по всему миру проинструктированы для того, чтобы предоставить якобы собранные США доказательства о "возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны". "Каждое правительство будет решать, как отвечать на эту угрозу, но мы призываем каждого союзника и партнера начать с того, чтобы воспринимать деятельность RT также, как они воспринимают другую разведывательную активность России в пределах своих границ", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

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в мире, сша, энтони блинкен, великобритания, канада, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt