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США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024
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21:59 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/rt-1972617220.html
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке - РИА Новости, 13.09.2024
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:59
2024-09-13T21:01
в мире
сша
энтони блинкен
великобритания
канада
телеканал rt
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ, как к разведывательной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", - сказал Блинкен журналистам. По его словам, американские дипломаты по всему миру проинструктированы для того, чтобы предоставить якобы собранные США доказательства о "возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны". "Каждое правительство будет решать, как отвечать на эту угрозу, но мы призываем каждого союзника и партнера начать с того, чтобы воспринимать деятельность RT также, как они воспринимают другую разведывательную активность России в пределах своих границ", - сказал Блинкен.
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в мире, сша, энтони блинкен, великобритания, канада, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Энтони Блинкен, Великобритания, Канада, Телеканал RT, Санкции США против "России сегодня" и RT
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке

Блинкен: США, Британия и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против RT

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтудия телеканала Russia Today в Москве
Студия телеканала Russia Today в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США, Великобритания и Канада начинают "дипломатическую кампанию" против телеканала RT, американские дипломаты призовут партеров относиться к деятельности СМИ, как к разведывательной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", - сказал Блинкен журналистам.
По его словам, американские дипломаты по всему миру проинструктированы для того, чтобы предоставить якобы собранные США доказательства о "возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны".
"Каждое правительство будет решать, как отвечать на эту угрозу, но мы призываем каждого союзника и партнера начать с того, чтобы воспринимать деятельность RT также, как они воспринимают другую разведывательную активность России в пределах своих границ", - сказал Блинкен.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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11 сентября, 22:36
 
В миреСШАЭнтони БлинкенВеликобританияКанадаТелеканал RTСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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