https://ria.ru/20240913/rossiya-1972436568.html

"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС

"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС - РИА Новости, 13.09.2024

"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС

Несколько стран Европейского союза сочли решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным, пишет... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:29

2024-09-13T09:29

2024-09-13T09:33

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кристалина георгиева

владимир путин

мвф

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Несколько стран Европейского союза сочли решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным, пишет Bloomberg."По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече посланников ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило принятое в начале этого месяца решение МВФ возобновить с Москвой диалог по ежегодным экономическим обзорам", — уточняет издание.Представитель Литвы сказал, что страна планирует напрямую поднять этот вопрос на встрече с председателем МВФ Кристалиной Георгиевой. Он считает, что этот шаг сродни экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию, говорится в материале.По словам источника Bloomberg, Георгиева вскоре получит письмо, подписанное представителями нескольких членов Евросоюза, где будет выражена обеспокоенность запуском процесса, который, на их взгляд, ведет к нормализации отношений с Москвой.Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. МВФ рассчитывает обсудить "экономическое развитие и политику страны".Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html

россия

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франция

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в мире, россия, москва, франция, кристалина георгиева, владимир путин, мвф, евросоюз