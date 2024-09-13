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"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС - РИА Новости, 13.09.2024
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09:29 13.09.2024 (обновлено: 09:33 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/rossiya-1972436568.html
"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС
"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС - РИА Новости, 13.09.2024
"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС
Несколько стран Европейского союза сочли решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным, пишет... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:29
2024-09-13T09:33
в мире
россия
москва
франция
кристалина георгиева
владимир путин
мвф
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Несколько стран Европейского союза сочли решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным, пишет Bloomberg."По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече посланников ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило принятое в начале этого месяца решение МВФ возобновить с Москвой диалог по ежегодным экономическим обзорам", — уточняет издание.Представитель Литвы сказал, что страна планирует напрямую поднять этот вопрос на встрече с председателем МВФ Кристалиной Георгиевой. Он считает, что этот шаг сродни экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию, говорится в материале.По словам источника Bloomberg, Георгиева вскоре получит письмо, подписанное представителями нескольких членов Евросоюза, где будет выражена обеспокоенность запуском процесса, который, на их взгляд, ведет к нормализации отношений с Москвой.Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. МВФ рассчитывает обсудить "экономическое развитие и политику страны".Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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в мире, россия, москва, франция, кристалина георгиева, владимир путин, мвф, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Франция, Кристалина Георгиева, Владимир Путин, МВФ, Евросоюз
"Возобновить". Новое решение по России вызвало изумление в ЕС

Bloomberg: страны ЕС поразились решению МВФ возобновить диалог с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Несколько стран Европейского союза сочли решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным, пишет Bloomberg.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече посланников ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило принятое в начале этого месяца решение МВФ возобновить с Москвой диалог по ежегодным экономическим обзорам", — уточняет издание.
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Представитель Литвы сказал, что страна планирует напрямую поднять этот вопрос на встрече с председателем МВФ Кристалиной Георгиевой. Он считает, что этот шаг сродни экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию, говорится в материале.
По словам источника Bloomberg, Георгиева вскоре получит письмо, подписанное представителями нескольких членов Евросоюза, где будет выражена обеспокоенность запуском процесса, который, на их взгляд, ведет к нормализации отношений с Москвой.
Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. МВФ рассчитывает обсудить "экономическое развитие и политику страны".
Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.
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