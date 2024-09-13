Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/rossiya-1972425195.html
Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин
Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024
Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин
РФ продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:22
2024-09-13T07:22
россия
азия
африка
александр фомин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cc2ee9927f573a90f480a7558ca3003d.jpg
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. РФ продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Добиться стабилизации международных отношений невозможно без кардинального улучшения ситуации в сфере безопасности, минобороны России открыто для обсуждения и решения всех возникающих вопросов на основе взаимоуважения, честного и равноправного диалога", - заявил Фомин в своем выступлении. Он добавил, что "Россия продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другими дружественными государствами". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/sotrudnichestvo-1972424021.html
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972424732.html
россия
азия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c48d91c4b11f5854de314c48b85c269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азия, африка, александр фомин, в мире
Россия, Азия, Африка, Александр Фомин, В мире
Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин

Замглавы Минобороны Фомин: Россия продолжит курс на укрепление сотрудничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. РФ продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"Добиться стабилизации международных отношений невозможно без кардинального улучшения ситуации в сфере безопасности, минобороны России открыто для обсуждения и решения всех возникающих вопросов на основе взаимоуважения, честного и равноправного диалога", - заявил Фомин в своем выступлении.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая
Вчера, 07:10
Он добавил, что "Россия продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другими дружественными государствами".
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Вчера, 07:16
 
РоссияАзияАфрикаАлександр ФоминВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала