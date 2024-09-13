https://ria.ru/20240913/rossiya-1972425195.html

Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин

Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024

Россия продолжит сотрудничество с заинтересованными странами, заявил Фомин

РФ продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:22

2024-09-13T07:22

2024-09-13T07:22

россия

азия

африка

александр фомин

в мире

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. РФ продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Добиться стабилизации международных отношений невозможно без кардинального улучшения ситуации в сфере безопасности, минобороны России открыто для обсуждения и решения всех возникающих вопросов на основе взаимоуважения, честного и равноправного диалога", - заявил Фомин в своем выступлении. Он добавил, что "Россия продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другими дружественными государствами". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/sotrudnichestvo-1972424021.html

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азия

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россия, азия, африка, александр фомин, в мире