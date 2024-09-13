https://ria.ru/20240913/rossija-1972411032.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре
Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:49
2024-09-13T02:49
2024-09-13T02:55
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в России с первого октября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с первого октября текущего года. <...> Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", — сказала Рыжих. По ее данным, военные пенсионеры, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника — 2,5-4 тысячи рублей. Рыжих отметила, что вырастет также пенсия граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет или по другим законодательно установленным основаниям, бывших военнослужащих-участников СВО, а также пенсионеров, прекративших работу в августе 2024 года. Последние получат первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь. Величина доплаты будет зависеть от размера назначенной пенсии каждого пенсионера. "(Рост пенсий затронет. — Прим. ред.) граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре 2024 года и получающих страховую пенсию. Фиксированная сумма, которая составляет 7500 рублей, увеличится в два раза. Кроме того, им будет начислена доплата за дни сентября, когда им уже исполнилось 80 лет", — уточнила Рыжих. Эксперт добавила, что вырастут и выплаты пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будет начислена сумма в размере 2,5 тысячи рублей в месяц.
https://ria.ru/20240910/sotsfond-1971725304.html
https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html
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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Следственный комитет России (СК РФ)
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре
Эксперт Рыжих: пенсии бывших военных вырастут в России с 1 октября
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в России с первого октября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
"Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с первого октября текущего года. <...> Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ
, ФСО и СВР
, СК
, ФСИН
, МВД и Росгвардии
, МЧС
, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", — сказала Рыжих.
По ее данным, военные пенсионеры, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника — 2,5-4 тысячи рублей.
Рыжих отметила, что вырастет также пенсия граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет или по другим законодательно установленным основаниям, бывших военнослужащих-участников СВО, а также пенсионеров, прекративших работу в августе 2024 года. Последние получат первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь. Величина доплаты будет зависеть от размера назначенной пенсии каждого пенсионера.
"(Рост пенсий затронет. — Прим. ред.) граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре 2024 года и получающих страховую пенсию. Фиксированная сумма, которая составляет 7500 рублей, увеличится в два раза. Кроме того, им будет начислена доплата за дни сентября, когда им уже исполнилось 80 лет", — уточнила Рыжих.
Эксперт добавила, что вырастут и выплаты пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будет начислена сумма в размере 2,5 тысячи рублей в месяц.