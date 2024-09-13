https://ria.ru/20240913/rossija-1972411032.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре - РИА Новости, 13.09.2024

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре

Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T02:49

2024-09-13T02:49

2024-09-13T02:55

общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в России с первого октября, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с первого октября текущего года. <...> Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", — сказала Рыжих. По ее данным, военные пенсионеры, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника — 2,5-4 тысячи рублей. Рыжих отметила, что вырастет также пенсия граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет или по другим законодательно установленным основаниям, бывших военнослужащих-участников СВО, а также пенсионеров, прекративших работу в августе 2024 года. Последние получат первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь. Величина доплаты будет зависеть от размера назначенной пенсии каждого пенсионера. "(Рост пенсий затронет. — Прим. ред.) граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре 2024 года и получающих страховую пенсию. Фиксированная сумма, которая составляет 7500 рублей, увеличится в два раза. Кроме того, им будет начислена доплата за дни сентября, когда им уже исполнилось 80 лет", — уточнила Рыжих. Эксперт добавила, что вырастут и выплаты пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будет начислена сумма в размере 2,5 тысячи рублей в месяц.

https://ria.ru/20240910/sotsfond-1971725304.html

https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), следственный комитет россии (ск рф)