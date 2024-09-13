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Рособрнадзор разрабатывает новую модель оценки школ - РИА Новости, 13.09.2024
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13:14 13.09.2024 (обновлено: 16:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/rosobrnadzor-1972494786.html
Рособрнадзор разрабатывает новую модель оценки школ
Рособрнадзор разрабатывает новую модель оценки школ - РИА Новости, 13.09.2024
Рособрнадзор разрабатывает новую модель оценки школ
Рособрнадзор разрабатывает новый метод определения школ с высоким образовательным потенциалом, заявил глава ведомства Анзор Музаев на совещании о приоритетах на РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:14
2024-09-13T16:10
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рособрнадзор разрабатывает новый метод определения школ с высоким образовательным потенциалом, заявил глава ведомства Анзор Музаев на совещании о приоритетах на 2024/2025 учебный год."Разрабатываем модель, когда у нас будет две вариации, два знака качества со стороны Рособрнадзора", — сказал он.Как пояснил Музаев, к первой категории школ будут относится образовательные учреждения, показывающие высокие и объективные результаты, а ко второй — школы, которые зачастую находятся в отдаленных регионах и работают в непростых условиях, но чьи ученики при этом освоили необходимые требования образовательных стандартов."Мы не должны гоняться за абсолютным результатом, это невозможно, такого и не бывает в образовании, поэтому гонитесь лучше за объективными результатами", — подчеркнул руководитель Рособрнадзора.Он отметил, что такой подход позволит делать правильные шаги, прежде всего управленческие, чтобы качество школьного образования в России не только оставалось на высоком уровне, но и становилось еще лучше.
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор разрабатывает новую модель оценки школ

Рособрнадзор разработает метод оценки, по которому школы разделят на 2 категории

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ученицы на уроке математики. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рособрнадзор разрабатывает новый метод определения школ с высоким образовательным потенциалом, заявил глава ведомства Анзор Музаев на совещании о приоритетах на 2024/2025 учебный год.
"Разрабатываем модель, когда у нас будет две вариации, два знака качества со стороны Рособрнадзора", — сказал он.
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Как пояснил Музаев, к первой категории школ будут относится образовательные учреждения, показывающие высокие и объективные результаты, а ко второй — школы, которые зачастую находятся в отдаленных регионах и работают в непростых условиях, но чьи ученики при этом освоили необходимые требования образовательных стандартов.
"Мы не должны гоняться за абсолютным результатом, это невозможно, такого и не бывает в образовании, поэтому гонитесь лучше за объективными результатами", — подчеркнул руководитель Рособрнадзора.
Он отметил, что такой подход позволит делать правильные шаги, прежде всего управленческие, чтобы качество школьного образования в России не только оставалось на высоком уровне, но и становилось еще лучше.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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