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Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - РИА Новости, 13.09.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:48 13.09.2024 (обновлено: 23:57 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/rkn-1972632377.html
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - РИА Новости, 13.09.2024
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"
РКН подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:48
2024-09-13T23:57
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
шоубиз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РКН подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее в пятницу "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе "Яндекс Музыки" также сообщали РИА Новости, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому по причине "наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Шоубиз
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"

РКН: ограничение доступа к альбому "Касты" связано с недостоверной информацией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники группы "Каста"
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники группы "Каста". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РКН подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ", - сказали в Роскомнадзоре.
Ранее в пятницу "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе "Яндекс Музыки" также сообщали РИА Новости, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому по причине "наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".
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