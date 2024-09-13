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Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - РИА Новости, 13.09.2024
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"
РКН подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:48
2024-09-13T23:48
2024-09-13T23:57
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РКН подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты" - это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее в пятницу "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе "Яндекс Музыки" также сообщали РИА Новости, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому по причине "наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Шоубиз
Роскомнадзор подтвердил причину ограничения доступа к альбому "Касты"
РКН: ограничение доступа к альбому "Касты" связано с недостоверной информацией