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Набиуллина назвала основные проинфляционные риски - РИА Новости, 13.09.2024
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17:23 13.09.2024 (обновлено: 18:39 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/risks-1972569114.html
Набиуллина назвала основные проинфляционные риски
Набиуллина назвала основные проинфляционные риски - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина назвала основные проинфляционные риски
Исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы — главные внутренние риски для российской экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:23
2024-09-13T18:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы — главные внутренние риски для российской экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка."В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства", — подчеркнула она.Также сохраняются инфляционные риски, которые могут закрепиться надолго, продолжила Набиуллина.Среди проинфляционных рисков глава ЦБ отметила усиление геополитического давления и более сильное замедление крупнейших экономик мира, которое может привести к падению спроса на сырьевые товары. Это, в свою очередь, окажет давление на российский экспорт и через него на рубль, добавила она. Набиуллина также прокомментировала идею расширить предложение на рынке труда за счет зарубежных специалистов. По ее мнению, это может снизить напряженность."Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", — сказала председатель ЦБ.Что касается вопроса о росте производительности труда, то, по словам Набиуллиной, российские предприятия активно вкладываются в автоматизацию производства и продолжают повышать зарплаты сотрудникам. Но, подчеркнула она, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда — иначе есть риск усиления инфляции.Сегодня Центробанк снова повысил ключевую ставку — на один процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19 процентов годовых.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала основные проинфляционные риски

Набиуллина назвала исчерпание доступных проммощностей главным внутренним риском

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы — главные внутренние риски для российской экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка.
"В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства", — подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Также сохраняются инфляционные риски, которые могут закрепиться надолго, продолжила Набиуллина.
Среди проинфляционных рисков глава ЦБ отметила усиление геополитического давления и более сильное замедление крупнейших экономик мира, которое может привести к падению спроса на сырьевые товары. Это, в свою очередь, окажет давление на российский экспорт и через него на рубль, добавила она.
Набиуллина также прокомментировала идею расширить предложение на рынке труда за счет зарубежных специалистов. По ее мнению, это может снизить напряженность.
"Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", — сказала председатель ЦБ.
Что касается вопроса о росте производительности труда, то, по словам Набиуллиной, российские предприятия активно вкладываются в автоматизацию производства и продолжают повышать зарплаты сотрудникам. Но, подчеркнула она, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда — иначе есть риск усиления инфляции.
Сегодня Центробанк снова повысил ключевую ставку — на один процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19 процентов годовых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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