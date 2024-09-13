https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html
Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области
Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области - РИА Новости, 13.09.2024
Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области
Губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о завершении ремонта двух дорожных объектов на трассе Называевск – Исилькуль в Омской области. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:50
2024-09-13T12:50
2024-09-13T12:50
омская область
называевск
исилькуль
виталий хоценко
дороги
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о завершении ремонта двух дорожных объектов на трассе Называевск – Исилькуль в Омской области. На участках дороги 69-70 км и 70-72 км в границах Исилькульского района работы идут к завершению. "Завершаем работы на участке дороги Называевск – Исилькуль. Обновляем трассу благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Виталий Хоценко. В настоящее время рабочие выполняют работы по укреплению обочин, осталось установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Также ремонт идет на участке 70-72 км, изначально запланированный на 2025 год. Строительная готовность объектов составляет 90%.
https://ria.ru/20240913/omsk-1972419456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
называевск, исилькуль, виталий хоценко, дороги
Омская область , Называевск, Исилькуль, Виталий Хоценко, Дороги
ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о завершении ремонта двух дорожных объектов на трассе Называевск – Исилькуль в Омской области.
На участках дороги 69-70 км и 70-72 км в границах Исилькульского района
работы идут к завершению.
"Завершаем работы на участке дороги Называевск – Исилькуль. Обновляем трассу благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Виталий Хоценко.
В настоящее время рабочие выполняют работы по укреплению обочин, осталось установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Также ремонт идет на участке 70-72 км, изначально запланированный на 2025 год. Строительная готовность объектов составляет 90%.