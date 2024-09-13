https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html

Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области

Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области - РИА Новости, 13.09.2024

Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области

Губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о завершении ремонта двух дорожных объектов на трассе Называевск – Исилькуль в Омской области. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:50

2024-09-13T12:50

2024-09-13T12:50

омская область

называевск

исилькуль

виталий хоценко

дороги

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о завершении ремонта двух дорожных объектов на трассе Называевск – Исилькуль в Омской области. На участках дороги 69-70 км и 70-72 км в границах Исилькульского района работы идут к завершению. "Завершаем работы на участке дороги Называевск – Исилькуль. Обновляем трассу благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Виталий Хоценко. В настоящее время рабочие выполняют работы по укреплению обочин, осталось установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Также ремонт идет на участке 70-72 км, изначально запланированный на 2025 год. Строительная готовность объектов составляет 90%.

https://ria.ru/20240913/omsk-1972419456.html

называевск

исилькуль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

называевск, исилькуль, виталий хоценко, дороги