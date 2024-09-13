https://ria.ru/20240913/reestr-1972564795.html

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Собеседник-Медиа"*

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Собеседник-Медиа"* - РИА Новости, 13.09.2024

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Собеседник-Медиа"*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ООО "Собеседник-Медиа"* и пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:06

2024-09-13T17:06

2024-09-13T17:39

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общество

украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ООО "Собеседник-Медиа"* и пять человек, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.А. Беляева*, В.Ю. Дорохов*, М.А. Ежов*, Я.И. Распутин*, О.О. Степанов*, а также общество с ограниченной ответственностью "Собеседник-Медиа"*, - говорится в сообщении.По информации министерства, "Собеседник-Медиа"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Издание выступало против СВО на Украине, принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.Также, отмечается в релизе, Нина Беляева* выступала против СВО, распространяла материалы иностранных агентов. Она является участником НПО, признанной нежелательной в России, живет за границей.Председатель тульского отделения партии "Яблоко" Владимир Дорохов*, в частности, распространял недостоверную информацию об избирательной системе России, а кроме того, получал денежные средства от иностранного источника.Михаил Ежов* и Ярослав Распутин*, согласно данным Минюста, также распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, публиковали материалы иноагентов, оба живут за границей.Олег Степанов*, бывший координатор штаба Навального** (организация признана в России экстремистской и запрещена) ранее был объявлен в розыск МВД. Минюстом ему вменяется распространение недостоверной информации о российской власти, иноагентских материалов. Сам он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Проживает за пределами России.* Признаны в России иностранными агентами** Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20240910/piskarev-1971738845.html

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россия, общество, украина, олег степанов, яблоко