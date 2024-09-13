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США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024
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07:07 13.09.2024 (обновлено: 07:08 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/rakety-1972423720.html
США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин
США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024
США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин
США и их сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания РФ и КНР,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:07
2024-09-13T07:08
россия
сша
китай
александр фомин
нато
в мире
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США и их сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания РФ и КНР, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военное присутствие стран НАТО, расширяется ударный потенциал их войск, активизируются военные учения, ориентированные на отработку конфронтационных сценариев", - заявил Фомин. Он отметил, что "Вашингтон и его сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности, размещаемых на мобильных наземных комплексах Dark Typhon, эти системы использовались на учениях как в Европе, так и в АТР с целью подготовки к реализации так называемого двойного сдерживания России и Китая". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/alyansy-1972422833.html
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россия, сша, китай, александр фомин, нато, в мире
Россия, США, Китай, Александр Фомин, НАТО, В мире
США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин

Минобороны: США планируют развертывать в АТР ракеты средней и меньшей дальности

© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США и их сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания РФ и КНР, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военное присутствие стран НАТО, расширяется ударный потенциал их войск, активизируются военные учения, ориентированные на отработку конфронтационных сценариев", - заявил Фомин.
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Вчера, 06:56
Он отметил, что "Вашингтон и его сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности, размещаемых на мобильных наземных комплексах Dark Typhon, эти системы использовались на учениях как в Европе, так и в АТР с целью подготовки к реализации так называемого двойного сдерживания России и Китая".
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет, авиабаза в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В США подтвердили планы о размещении ракет среднего радиуса в Азии
10 апреля, 18:28
 
РоссияСШАКитайАлександр ФоминНАТОВ мире
 
 
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