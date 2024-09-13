https://ria.ru/20240913/rakety-1972423720.html

США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин

США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин - РИА Новости, 13.09.2024

США хотят развернуть в АТР ракеты для двойного сдерживания, заявил Фомин

США и их сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания РФ и КНР,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:07

2024-09-13T07:07

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США и их сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания РФ и КНР, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военное присутствие стран НАТО, расширяется ударный потенциал их войск, активизируются военные учения, ориентированные на отработку конфронтационных сценариев", - заявил Фомин. Он отметил, что "Вашингтон и его сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности, размещаемых на мобильных наземных комплексах Dark Typhon, эти системы использовались на учениях как в Европе, так и в АТР с целью подготовки к реализации так называемого двойного сдерживания России и Китая". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/alyansy-1972422833.html

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россия, сша, китай, александр фомин, нато, в мире