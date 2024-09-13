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Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 13.09.2024 (обновлено: 07:17 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pvo-1972424296.html
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях - РИА Новости, 13.09.2024
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:11
2024-09-13T07:17
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
брянская область
белгородская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Брянской области, четыре уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два беспилотника сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников в шести регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Брянской области, четыре уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два беспилотника сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБрянская областьБелгородская область
 
 
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