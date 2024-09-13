https://ria.ru/20240913/pvo-1972424296.html

Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях

Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях - РИА Новости, 13.09.2024

Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:11

2024-09-13T07:11

2024-09-13T07:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

брянская область

белгородская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Брянской области, четыре уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два беспилотника сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

белгородская область

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, брянская область, белгородская область