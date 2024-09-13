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Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях - РИА Новости, 13.09.2024
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:11
2024-09-13T07:11
2024-09-13T07:17
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Брянской области, четыре уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два беспилотника сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников в шести регионах