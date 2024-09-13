https://ria.ru/20240913/putin-1972506112.html
Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах
Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах - РИА Новости, 13.09.2024
Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних зарубежных контактах. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:49
2024-09-13T13:49
2024-09-13T13:53
владимир путин
россия
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних зарубежных контактах."У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик - Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам и о его последних контактах с зарубежными коллегами", - сказал Путин в ходе совещания, которое проходило по видеосвязи.
https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html
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владимир путин, россия, сергей лавров, политика
Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Политика
Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах
Путин на совещании Совбеза попросил Лаврова доложить о зарубежных контактах