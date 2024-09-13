https://ria.ru/20240913/putin-1972506112.html

Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах

Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах - РИА Новости, 13.09.2024

Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних зарубежных контактах. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:49

2024-09-13T13:49

2024-09-13T13:53

владимир путин

россия

сергей лавров

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних зарубежных контактах."У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик - Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам и о его последних контактах с зарубежными коллегами", - сказал Путин в ходе совещания, которое проходило по видеосвязи.

https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сергей лавров, политика