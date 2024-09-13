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Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2024
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13:01 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/putin-1972492061.html
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2024
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет, президент РФ Владимир Путин предложил подумать об этом не в урон... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
экономика
цены на нефть
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет, президент РФ Владимир Путин предложил подумать об этом не в урон интересам России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин на совещании с членами правительства в минувшую среду поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. "Пока никакой конкретики нет, это было предложение подумать, не в урон себе, не во вред себе, не нанося урона своим собственным интересам. Подумают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь об ограничении поставок только дружественными странами или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
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экономика, цены на нефть, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков

Песков: конкретики по ограничениям экспорта титана нет, Путин предложил подумать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет, президент РФ Владимир Путин предложил подумать об этом не в урон интересам России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин на совещании с членами правительства в минувшую среду поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.
"Пока никакой конкретики нет, это было предложение подумать, не в урон себе, не во вред себе, не нанося урона своим собственным интересам. Подумают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь об ограничении поставок только дружественными странами или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья
11 сентября, 16:55
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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