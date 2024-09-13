https://ria.ru/20240913/putin-1972492061.html
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2024
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет, президент РФ Владимир Путин предложил подумать об этом не в урон... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет, президент РФ Владимир Путин предложил подумать об этом не в урон интересам России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин на совещании с членами правительства в минувшую среду поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. "Пока никакой конкретики нет, это было предложение подумать, не в урон себе, не во вред себе, не нанося урона своим собственным интересам. Подумают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь об ограничении поставок только дружественными странами или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html
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экономика, цены на нефть, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
Песков: конкретики по ограничениям экспорта титана нет, Путин предложил подумать