https://ria.ru/20240913/putin-1972451042.html

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 13.09.2024

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,8% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:41

2024-09-13T10:41

2024-09-13T10:42

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,8% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 2 по 8 сентября составил 73,8%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18,5%, а о неодобрении высказались 16,7%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,9% опрошенных, доверяют ему - 60,5%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом