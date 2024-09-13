https://ria.ru/20240913/putin-1972451042.html
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 13.09.2024
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,8% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:41
2024-09-13T10:41
2024-09-13T10:42
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,8% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 2 по 8 сентября составил 73,8%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18,5%, а о неодобрении высказались 16,7%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,9% опрошенных, доверяют ему - 60,5%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: работу Путина одобряют 73,8% россиян, 77,2% доверяют ему
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,8% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса
ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности главы государства с 2 по 8 сентября составил 73,8%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18,5%, а о неодобрении высказались 16,7%.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина
одобряют 51,9% опрошенных, доверяют ему - 60,5%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.