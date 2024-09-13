Рейтинг@Mail.ru
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 13.09.2024 (обновлено: 11:07 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина - РИА Новости, 13.09.2024
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:29
2024-09-13T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970774533_0:0:2495:1404_1920x0_80_0_0_8806e61cf8a76b4bb098557bd69034e7.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии. Страны НАТО должны стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией", — написал он.Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html
https://ria.ru/20240913/volodin-1972430706.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970774533_474:0:2447:1480_1920x0_80_0_0_14712d4018f9b7aceb56156f9d941be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

Политик Кертен призвал НАТО прекратить конфликт на Украине после слов Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.
"Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии. Страны НАТО должны стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией", — написал он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Чревато". На Западе испугались последствий нового плана против России
Вчера, 10:34
Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала