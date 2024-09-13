https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html

В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина - РИА Новости, 13.09.2024

В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:29

2024-09-13T08:29

2024-09-13T11:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии. Страны НАТО должны стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией", — написал он.Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html

https://ria.ru/20240913/volodin-1972430706.html

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в мире, россия, владимир путин, украина, нато