В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина
Политик Кертен призвал НАТО прекратить конфликт на Украине после слов Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.
"Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии. Страны НАТО должны стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией", — написал он.
Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.