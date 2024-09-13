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Архангельская область станет участником проекта "Вызов" по работе с семьями - РИА Новости, 13.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
10:11 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/proekt-1972445047.html
Архангельская область станет участником проекта "Вызов" по работе с семьями
Архангельская область станет участником проекта "Вызов" по работе с семьями - РИА Новости, 13.09.2024
Архангельская область станет участником проекта "Вызов" по работе с семьями
Архангельская область в числе нескольких других регионов России станет площадкой для реализации федерального проекта "Вызов", направленного на снижение... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:11
2024-09-13T10:11
архангельская область
мария львова-белова
александр цыбульский
россия
дети
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Архангельская область в числе нескольких других регионов России станет площадкой для реализации федерального проекта "Вызов", направленного на снижение количества детей в социальных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. "Мы возьмем 14 крупных регионов, с которыми будем адресно работать с привлечением дополнительных федеральных ресурсов. Хотела бы предложить Архангельской области войти в спецпроект "Вызов" и попробовать внутри региона построить систему помощи семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - сказала Львова-Белова, слова которой приводит пресс-служба правительства региона. По словам детского омбудсмена, в ходе проекта предполагается работать над тем, чтобы дети не попадали в учреждения, когда можно этого избежать. По словам Цыбульского, участие региона в проекте влечет за собой большую ответственность, которую власти Архангельской области готовы на себя взять. "Разумеется, дети оказываются в приютах не от хорошей жизни, но часто их отлучают от семьи, исходя только из какой-то одной ситуации. Такое решение по сути меняет всю жизнь ребенка не в лучшую сторону, поэтому будет гораздо правильнее помочь его родной семье решить имеющиеся проблемы и постараться вернуть несовершеннолетнего обратно", – отметил Цыбульский. По итогам реализации спецпроекта "Вызов" главе государства будет представлен доклад о лучших практиках регионов. Кроме того, уполномоченный вместе с губернатором провели расширенное совещание руководителей органов и учреждений системы профилактики Архангельской области. Для улучшения системы органов профилактики Львова-Белова предложила уделить особое внимание работе с семьями в тот период, пока дети находятся в учреждении. Вместе с тем на совещании обсудили изменение показателей эффективности работы детских стационарных учреждений в направлении поддержки семьи и практик по сбережению семьи.
https://ria.ru/20240912/mediki-1972321175.html
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мария львова-белова, александр цыбульский, россия, дети
Архангельская область, Мария Львова-Белова, Александр Цыбульский, Россия, Дети

Архангельская область станет участником проекта "Вызов" по работе с семьями

© Фото : Правительство Архангельской областиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Архангельская область в числе нескольких других регионов России станет площадкой для реализации федерального проекта "Вызов", направленного на снижение количества детей в социальных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона.
С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
"Мы возьмем 14 крупных регионов, с которыми будем адресно работать с привлечением дополнительных федеральных ресурсов. Хотела бы предложить Архангельской области войти в спецпроект "Вызов" и попробовать внутри региона построить систему помощи семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - сказала Львова-Белова, слова которой приводит пресс-служба правительства региона.
По словам детского омбудсмена, в ходе проекта предполагается работать над тем, чтобы дети не попадали в учреждения, когда можно этого избежать. По словам Цыбульского, участие региона в проекте влечет за собой большую ответственность, которую власти Архангельской области готовы на себя взять.
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"Разумеется, дети оказываются в приютах не от хорошей жизни, но часто их отлучают от семьи, исходя только из какой-то одной ситуации. Такое решение по сути меняет всю жизнь ребенка не в лучшую сторону, поэтому будет гораздо правильнее помочь его родной семье решить имеющиеся проблемы и постараться вернуть несовершеннолетнего обратно", – отметил Цыбульский.
По итогам реализации спецпроекта "Вызов" главе государства будет представлен доклад о лучших практиках регионов.
Кроме того, уполномоченный вместе с губернатором провели расширенное совещание руководителей органов и учреждений системы профилактики Архангельской области. Для улучшения системы органов профилактики Львова-Белова предложила уделить особое внимание работе с семьями в тот период, пока дети находятся в учреждении. Вместе с тем на совещании обсудили изменение показателей эффективности работы детских стационарных учреждений в направлении поддержки семьи и практик по сбережению семьи.
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