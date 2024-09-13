https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

В ДНР боевик "Азова"* получил 27 лет колонии за обстрел Мариуполя

В ДНР боевик "Азова"* получил 27 лет колонии за обстрел Мариуполя - РИА Новости, 13.09.2024

В ДНР боевик "Азова"* получил 27 лет колонии за обстрел Мариуполя

Суд в ДНР приговорил к 27 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, обстрелявшего аэропорт и районы Мариуполя, где в результате погибли два... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:40

2024-09-13T11:40

2024-09-13T11:40

специальная военная операция на украине

происшествия

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мариуполь

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 27 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, обстрелявшего аэропорт и районы Мариуполя, где в результате погибли два мирных жителя, сообщает Главная военная прокуратура. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего минометного взвода батальона оперативного назначения националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины старшего солдата Артема Синельника", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в марте 2022 года Синельник на боевой позиции в промышленной зоне Мариуполя обстрелял из 82-мм миномета территорию местного аэропорта и жилой массив в черте города. В результате 40 произведенных им выстрелов по гражданским объектам погибли двое мирных жителей. Суд признал Синельника виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ), п.п. "а", "е", и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды). "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск и приговорил Синельника к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240909/prigovor-1971658965.html

https://ria.ru/20240322/prigovor-1934981517.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь