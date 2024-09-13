Рейтинг@Mail.ru
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 13.09.2024 (обновлено: 13:24 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/premiya-1972452657.html
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн - РИА Новости, 13.09.2024
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн
Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:13
2024-09-13T13:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
екатерина приезжева
сергей собянин
максим ликсутов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972452536_0:278:3000:1966_1920x0_80_0_0_f66fac0522b880f918333ea775c21122.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает индустриальный сектор. Повышение конкурентоспособности московской промышленности обеспечивается, в частности, посредством развития промдизайна. Так, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что количество участников в этом году выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московские.Впервые в конкурсе приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, Алтайского края, Астраханской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия) и других регионов.Эксперты конкурса оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств. Еще они оценивали упаковки продуктов питания, лекарственных средств, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое.По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, важнейшим фактором конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции является оригинальный промдизайн и грамотная "упаковка", также это важно и на экспортных рынках.На официальном сайте премии проводилось народное голосование, поэтому поддержать проект мог любой желающий. "В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации "Народный выбор" вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества "Лучший промышленный дизайн России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972452536_222:0:2889:2000_1920x0_80_0_0_114a83d2dd9b181428c3ab30ca9640d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, екатерина приезжева, сергей собянин, максим ликсутов , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Екатерина Приезжева, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн

© Фото : Пресс-служба ДИППБолее 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России
Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии Лучший промышленный дизайн России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает индустриальный сектор. Повышение конкурентоспособности московской промышленности обеспечивается, в частности, посредством развития промдизайна. Так, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что количество участников в этом году выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московские.
Впервые в конкурсе приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, Алтайского края, Астраханской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия) и других регионов.
Фабрика Вентиляции ГалВент - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции
Вчера, 10:00
Эксперты конкурса оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств. Еще они оценивали упаковки продуктов питания, лекарственных средств, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое.
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, важнейшим фактором конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции является оригинальный промдизайн и грамотная "упаковка", также это важно и на экспортных рынках.
На официальном сайте премии проводилось народное голосование, поэтому поддержать проект мог любой желающий.
"В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации "Народный выбор" вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества "Лучший промышленный дизайн России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии
12 сентября, 13:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЕкатерина ПриезжеваСергей СобянинМаксим ЛиксутовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала