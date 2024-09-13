https://ria.ru/20240913/premiya-1972452657.html

Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн

Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн - РИА Новости, 13.09.2024

Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн

Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:13

2024-09-13T11:13

2024-09-13T13:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

екатерина приезжева

сергей собянин

максим ликсутов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает индустриальный сектор. Повышение конкурентоспособности московской промышленности обеспечивается, в частности, посредством развития промдизайна. Так, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что количество участников в этом году выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московские.Впервые в конкурсе приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, Алтайского края, Астраханской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия) и других регионов.Эксперты конкурса оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств. Еще они оценивали упаковки продуктов питания, лекарственных средств, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое.По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, важнейшим фактором конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции является оригинальный промдизайн и грамотная "упаковка", также это важно и на экспортных рынках.На официальном сайте премии проводилось народное голосование, поэтому поддержать проект мог любой желающий. "В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации "Народный выбор" вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества "Лучший промышленный дизайн России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html

https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, екатерина приезжева, сергей собянин, максим ликсутов , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)