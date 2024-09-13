https://ria.ru/20240913/premiya-1972452657.html
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн - РИА Новости, 13.09.2024
Свыше 20 столичных проектов получили премию за лучший промышленный дизайн
Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:13
2024-09-13T11:13
2024-09-13T13:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
екатерина приезжева
сергей собянин
максим ликсутов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972452536_0:278:3000:1966_1920x0_80_0_0_f66fac0522b880f918333ea775c21122.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает индустриальный сектор. Повышение конкурентоспособности московской промышленности обеспечивается, в частности, посредством развития промдизайна. Так, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что количество участников в этом году выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московские.Впервые в конкурсе приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, Алтайского края, Астраханской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия) и других регионов.Эксперты конкурса оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств. Еще они оценивали упаковки продуктов питания, лекарственных средств, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое.По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, важнейшим фактором конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции является оригинальный промдизайн и грамотная "упаковка", также это важно и на экспортных рынках.На официальном сайте премии проводилось народное голосование, поэтому поддержать проект мог любой желающий. "В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации "Народный выбор" вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества "Лучший промышленный дизайн России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, екатерина приезжева, сергей собянин, максим ликсутов , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Екатерина Приезжева, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 20 проектов московских промышленных предприятий победили в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", в этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает индустриальный сектор. Повышение конкурентоспособности московской промышленности обеспечивается, в частности, посредством развития промдизайна. Так, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что количество участников в этом году выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московские.
Впервые в конкурсе приняли участие компании из Владивостока
, Мурманска
, Пскова
, а также из Севастополя
, Луганской и Донецкой народных республик
, Алтайского края
, Астраханской области
, Республики Коми
, Республики Саха (Якутия) и других регионов.
Эксперты конкурса оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств. Еще они оценивали упаковки продуктов питания, лекарственных средств, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое.
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой
, важнейшим фактором конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции является оригинальный промдизайн и грамотная "упаковка", также это важно и на экспортных рынках.
На официальном сайте премии проводилось народное голосование, поэтому поддержать проект мог любой желающий.
"В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации "Народный выбор" вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества "Лучший промышленный дизайн России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.