https://ria.ru/20240913/prava-1972407104.html
МВД не планирует менять правила выдачи водительских прав
МВД не планирует менять правила выдачи водительских прав - РИА Новости, 13.09.2024
МВД не планирует менять правила выдачи водительских прав
МВД России в настоящее время не планирует вносить изменения в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав, рассказали РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:16
2024-09-13T01:16
2024-09-13T01:16
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. МВД России в настоящее время не планирует вносить изменения в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав, рассказали РИА Новости в пресс-центре ведомства. "В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, не планируется", - говорится в ответе министерства на запрос агентства. В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев. Также для сдачи экзамена на права теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить водительское удостоверение.
https://ria.ru/20240907/ekzamen-1971201838.html
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общество, авто, россия
МВД не планирует менять правила выдачи водительских прав
МВД не планирует менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. МВД России в настоящее время не планирует вносить изменения в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав, рассказали РИА Новости в пресс-центре ведомства.
"В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, не планируется", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.
В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев. Также для сдачи экзамена на права теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить водительское удостоверение.