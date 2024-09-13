https://ria.ru/20240913/pozhar-1972632492.html
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода - РИА Новости, 13.09.2024
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:49
2024-09-13T23:49
2024-09-13T23:52
происшествия
кизляр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Дагестане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240913/pozhar--1972629059.html
кизляр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кизляр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
МЧС РФ: в дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода