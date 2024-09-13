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В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода - РИА Новости, 13.09.2024
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23:49 13.09.2024 (обновлено: 23:52 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pozhar-1972632492.html
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода - РИА Новости, 13.09.2024
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:49
2024-09-13T23:52
происшествия
кизляр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Дагестане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
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происшествия, кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кизляр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

МЧС РФ: в дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"В Дагестане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
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