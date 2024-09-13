https://ria.ru/20240913/pozhar-1972632492.html

В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода - РИА Новости, 13.09.2024

В Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T23:49

2024-09-13T23:49

2024-09-13T23:52

происшествия

кизляр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупный пожар тушат в Кизляре, где горит здание на территории рыбзавода, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Дагестане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

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кизляр

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происшествия, кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия