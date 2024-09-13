https://ria.ru/20240913/pozhar-1972602125.html
На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами
На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщает... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:13
2024-09-13T19:13
2024-09-13T19:38
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
георгиевск
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщает пресс-служба МЧС России."В Георгиевске произошло возгорание пиломатериалов в складском помещении на площади 600 квадратных метров. Существует угроза распространения на соседние строения. На месте работают 35 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.
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георгиевск
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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован.
2024-09-13T19:13
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), георгиевск, россия, ставропольский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Георгиевск, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами
В Георгиевске на площади 600 "квадратов" горит склад с пиломатериалами