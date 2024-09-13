https://ria.ru/20240913/pozhar-1972602125.html

На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами

На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024

На Ставрополье загорелся склад с пиломатериалами

Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщает... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:13

2024-09-13T19:13

2024-09-13T19:38

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

георгиевск

россия

ставропольский край

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщает пресс-служба МЧС России."В Георгиевске произошло возгорание пиломатериалов в складском помещении на площади 600 квадратных метров. Существует угроза распространения на соседние строения. На месте работают 35 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240913/mchs-1972596706.html

георгиевск

россия

ставропольский край

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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован. 2024-09-13T19:13 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), георгиевск, россия, ставропольский край