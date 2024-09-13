https://ria.ru/20240913/pozhar-1972594459.html

В Ростове-на-Дону потушили природный пожар

В Ростове-на-Дону потушили природный пожар - РИА Новости, 13.09.2024

В Ростове-на-Дону потушили природный пожар

Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:41

2024-09-13T18:41

2024-09-13T19:09

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Камыш загорелся от удара молнии на 7-м километре автодороги А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в ночь на пятницу. Огнём были охвачены два очага на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла болотистая местность, затрудняющая пути подъезда спецтехники. В пятницу днём пожар был локализован на общей площади в 5 тысяч квадратных метров. "МЧС России: природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 120 тонн воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)