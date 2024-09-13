https://ria.ru/20240913/pozhar-1972594459.html
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар - РИА Новости, 13.09.2024
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:41
2024-09-13T18:41
2024-09-13T19:09
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972600992_0:99:1092:713_1920x0_80_0_0_d4ae93ab9d77ee0458a652ea8888052f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Камыш загорелся от удара молнии на 7-м километре автодороги А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в ночь на пятницу. Огнём были охвачены два очага на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла болотистая местность, затрудняющая пути подъезда спецтехники. В пятницу днём пожар был локализован на общей площади в 5 тысяч квадратных метров. "МЧС России: природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 120 тонн воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972600992_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_2d1f2e555ab36c55004222e7ef020161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
МЧС: в Ростове-на-Дону потушили загоревшуюся растительность