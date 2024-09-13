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В Ростове-на-Дону потушили природный пожар - РИА Новости, 13.09.2024
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18:41 13.09.2024 (обновлено: 19:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pozhar-1972594459.html
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар - РИА Новости, 13.09.2024
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:41
2024-09-13T19:09
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Камыш загорелся от удара молнии на 7-м километре автодороги А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в ночь на пятницу. Огнём были охвачены два очага на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла болотистая местность, затрудняющая пути подъезда спецтехники. В пятницу днём пожар был локализован на общей площади в 5 тысяч квадратных метров. "МЧС России: природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 120 тонн воды", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар

МЧС: в Ростове-на-Дону потушили загоревшуюся растительность

© МЧС России/TelegramЛиквидация природного пожара в Ростове-на-Дону. 13 сентября 2023
Ликвидация природного пожара в Ростове-на-Дону. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация природного пожара в Ростове-на-Дону. 13 сентября 2023
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Камыш загорелся от удара молнии на 7-м километре автодороги А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в ночь на пятницу. Огнём были охвачены два очага на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла болотистая местность, затрудняющая пути подъезда спецтехники. В пятницу днём пожар был локализован на общей площади в 5 тысяч квадратных метров.
"МЧС России: природный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 120 тонн воды", - говорится в сообщении.
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили
9 сентября, 06:22
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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