https://ria.ru/20240913/pozhar-1972555062.html
На заводе "Мечела" в Видном произошел пожар
На заводе "Мечела" в Видном произошел пожар - РИА Новости, 13.09.2024
На заводе "Мечела" в Видном произошел пожар
Возгорание на Московском коксогазовом заводе в Видном случилось в трубах на площадке разделки металлолома, его локализовали и потушили в течение получаса,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:30
2024-09-13T16:30
2024-09-13T17:10
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
мечел
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе в Видном случилось в трубах на площадке разделки металлолома, его локализовали и потушили в течение получаса, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман.Ранее стало известно, что произошло возгорание на предприятии в Подмосковном Видном. Дым распространялся в сторону южных районов столицы, на место последовали силы МЧС и была проведена эвакуация сотрудников, об этом сообщил Telegram-канал 112."На площадке разделки металлолома произошло возгорание отложений непосредственно в трубах. Пожар оперативно был локализован и в течение получаса потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что данная площадка специально выделена для резки металлолома и обособлена от производства, на производственном процессе произошедшее не отразится.Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, принадлежащее компании "Мечел". Он расположен в городе Видном Московской области, производит кокс, бензол, каменноугольную смолу."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около двадцати промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955080425.html
видное
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, видное, московская область (подмосковье), мечел
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Мечел
На заводе "Мечела" в Видном произошел пожар
На Московском коксогазовом заводе в Видном произошло возгорание в трубах
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе в Видном случилось в трубах на площадке разделки металлолома, его локализовали и потушили в течение получаса, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман.
Ранее стало известно, что произошло возгорание на предприятии в Подмосковном Видном. Дым распространялся в сторону южных районов столицы, на место последовали силы МЧС
и была проведена эвакуация сотрудников, об этом сообщил Telegram-канал 112.
«
"На площадке разделки металлолома произошло возгорание отложений непосредственно в трубах. Пожар оперативно был локализован и в течение получаса потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что данная площадка специально выделена для резки металлолома и обособлена от производства, на производственном процессе произошедшее не отразится.
Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, принадлежащее компании "Мечел". Он расположен в городе Видном Московской области
, производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около двадцати промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.