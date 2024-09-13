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На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами

На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024

На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами

Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:39

2024-09-13T22:39

2024-09-13T22:39

происшествия

георгиевск

россия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Позднее пожар был локализован. Также спустя некоторое время было ликвидировано открытое горение. "На Ставрополье огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.

георгиевск

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован. 2024-09-13T22:39 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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