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На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
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22:39 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/pozhar--1972629059.html
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:39
2024-09-13T22:39
происшествия
георгиевск
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Позднее пожар был локализован. Также спустя некоторое время было ликвидировано открытое горение. "На Ставрополье огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
георгиевск
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353
60
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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован.
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происшествия, георгиевск, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Георгиевск, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
2024-09-13T22:39
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На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами

МЧС РФ: на Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами

© МЧС РоссииМесто пожара на складе с пиломатериалами в Георгиевске Ставропольского края
Место пожара на складе с пиломатериалами в Георгиевске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МЧС России
Место пожара на складе с пиломатериалами в Георгиевске Ставропольского края
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Позднее пожар был локализован. Также спустя некоторое время было ликвидировано открытое горение.
"На Ставрополье огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияГеоргиевскРоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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