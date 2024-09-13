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На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:39
2024-09-13T22:39
2024-09-13T22:39
происшествия
георгиевск
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Позднее пожар был локализован. Также спустя некоторое время было ликвидировано открытое горение. "На Ставрополье огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
георгиевск
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РИА Новости
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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован.
2024-09-13T22:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, георгиевск, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Георгиевск, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
МЧС РФ: на Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами