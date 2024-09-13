https://ria.ru/20240913/pozhar--1972603195.html
В Георгиевске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
В Георгиевске локализовали пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
В Георгиевске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске на Ставрополье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:24
2024-09-13T19:24
2024-09-13T19:42
георгиевск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Георгиевске на Ставрополье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения."Пожар локализован на 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС добавили, что ликвидация пожара продолжается, погибших и пострадавших нет
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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован.
2024-09-13T19:24
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РИА Новости
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георгиевск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Георгиевск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Георгиевске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
МЧС РФ: в Георгиевске локализовали пожар на складе с пиломатериалами