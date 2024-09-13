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Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина - РИА Новости, 13.09.2024
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01:22 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/postpred-1972407373.html
Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина
Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина - РИА Новости, 13.09.2024
Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал деликатным, но строгим заявление президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:22
2024-09-13T01:22
россия
украина
вена
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал деликатным, но строгим заявление президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, и рекомендовал его не игнорировать. В заявлении Ульянов процитировал заявление Путина о том, что Россия может "принимать соответствующие решения " в случае применении НАТО оружия большей дальности против России с Украины. "Очень серьезное предупреждение. ... Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать", - говорится в сообщении Ульянова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. До этого газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, НАТО, В мире
Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина

Ульянов посоветовал НАТО не игнорировать строгое заявление Путина по Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал деликатным, но строгим заявление президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, и рекомендовал его не игнорировать.
В заявлении Ульянов процитировал заявление Путина о том, что Россия может "принимать соответствующие решения " в случае применении НАТО оружия большей дальности против России с Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Очень серьезное предупреждение. ... Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать", - говорится в сообщении Ульянова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет.
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