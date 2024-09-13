https://ria.ru/20240913/postpred-1972407373.html

Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина

Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина - РИА Новости, 13.09.2024

Постпред России в Вене посоветовал НАТО не игнорировать заявление Путина

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал деликатным, но строгим заявление президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:22

2024-09-13T01:22

2024-09-13T01:22

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украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал деликатным, но строгим заявление президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, и рекомендовал его не игнорировать. В заявлении Ульянов процитировал заявление Путина о том, что Россия может "принимать соответствующие решения " в случае применении НАТО оружия большей дальности против России с Украины. "Очень серьезное предупреждение. ... Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать", - говорится в сообщении Ульянова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. До этого газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато, в мире